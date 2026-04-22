Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, μαζί με τους Υφυπουργούς Θάνο Πετραλιά, Γιώργο Κώτσηρα και τη Γενική Γραμματέα Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Θεώνη Αλαμπάση, εξειδίκευσαν τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού.

Όπως δήλωσε ο Κυριάκος Πιερρακάκης:

«Επιστρέφουμε περίπου 500 εκατ. ευρώ πίσω στην κοινωνία. Το πλεόνασμα δεν είναι συγκυριακό, είναι αποτέλεσμα βαθιάς διαρθρωτικής αλλαγής στον τρόπο λειτουργίας της οικονομίας.

Είχαμε δύο επιλογές: Να το διαθέσουμε σε εφάπαξ παρεμβάσεις ή σε σταθερή μετρήσιμη ενίσχυση του εισοδήματος των πολιτών. Επιλέξαμε ένα ισορροπημένο μείγμα των δύο.

Ανακοινώνουμε μία δέσμη 8 μέτρων σε τρεις άξονες: Στήριξη του εισοδήματος, ελάφρυνση του κόστους ζωής και αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους.»

Για τους συνταξιούχους:

Η ενίσχυση που αυξάνεται στα 300€ καθαρά αποτελεί πλέον ένα μόνιμο μέτρο, με το οποίο επιτυγχάνεται κάλυψη στο 85% των πολιτών άνω των 65 ετών. Με την προσθήκη των 420.000 νέων δικαιούχων, η κυβέρνηση θωρακίζει τη μεγάλη πλειονότητα των συνταξιούχων απέναντι στην ακρίβεια

Για την επιστροφή ενοικίου:

Η διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων για την επιστροφή ενοικίου μετατρέπει το βοήθημα σε μόνιμο μέτρο. Πλέον, το μέτρο θα αφορά περίπου 1.000.000 πολίτες, καλύπτοντας το 86% των ενοικιαστών της χώρας.

Για την έκτακτη ενίσχυση σε οικογένειες με παιδιά, ύψους 150 ευρώ για κάθε παιδί:

Η πιο εκτεταμένη παρέμβαση του νέου πακέτου αφορά την οικογένεια, με την καταβολή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης ύψους 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν:

Κάλυψη για το 80% των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Το μέτρο αγγίζει 1 εκατ. νοικοκυριά με 3,3 εκατ. μέλη

Τι ανέφερε ο υφυπουργός Γιώργος Κώτσηρας

Ο κ. Κώτσηρας απαριθμεί τα μέτρα για το ιδιωτικό χρέος:

1. Δυνατότητα άρσης κατάσχεσης λογαριασμού τραπέζης.

2. Δυνατότητα ένταξης στον εξωδικαστικό μηχανισμό για 300.000 πολίτες, ώστε να καλύπτει και οφειλές από 5.000 έως 10.000 ευρώ

3. Δυνατότητα ρύθμισης παλαιών αρρύθμιστων οφειλών σε ρύθμιση έως 72 δόσεων.

Tοποθετείται ο Θάνος Πετραλιάς

Ο υφυπουργός αναφέρεται στη επέκταση της επιδότησης στο diesel και για τον Μάιο. Η επιδότηση παραμένει στα 20 λεπτά ανά λίτρο. Το δημοσιονομικό κόστος αποτιμάται σε 55 εκατ. ευρώ και οι δικαιούχοι είναι οι κάτοχοι οχημάτων diesel.

Δεύτερο μέτρο είναι η επέκταση της επιδότησης στα λιπάσματα. Η επιδότηση 15% παρατείνεται έως και τον Αύγουστο. Το πρόσθετο κόστος υπολογίζεται σε 23 εκατ. ευρώ και οι δικαιούχοι είναι 250.000 αγρότες.

