Ο πόλεμος ΗΠΑ και Ισραήλ εναντίον του Ιράν, που έχει εισέλθει πλέον στην όγδοη εβδομάδα του, προκαλεί σημαντικές αναταράξεις στις διεθνείς αερομεταφορές. Οι τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων έχουν εκτοξευθεί, με τα φθηνότερα εισιτήρια οικονομικής θέσης να κοστίζουν κατά μέσο όρο 24% περισσότερο από πέρυσι, σύμφωνα με έκθεση της συμβουλευτικής εταιρείας Teneo.

Ορισμένες μακρινές διαδρομές εμφανίζουν ακόμη μεγαλύτερες αυξήσεις: η πτήση Λονδίνο–Μελβούρνη για τον Ιούνιο κοστίζει 76% παραπάνω, ενώ η διαδρομή Χονγκ Κονγκ–Λονδίνο έχει ακριβύνει κατά 72%.

Η άνοδος των τιμών αποδίδεται σε μια σειρά διαταραχών που ξεκίνησαν μετά τις αμερικανικές και ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου 2026. Οι κλειστοί εναέριοι χώροι στη Μέση Ανατολή αναγκάζουν τις αεροπορικές εταιρείες να τροποποιούν τις διαδρομές τους, πετώντας νοτιότερα πάνω από την Αφρική και την Ινδία.

Αυτές οι παρακάμψεις προσθέτουν 600 έως 900 ναυτικά μίλια σε ορισμένες πτήσεις, αυξάνοντας την κατανάλωση καυσίμου έως και 18%. Παράλληλα, οι περιορισμοί που επέβαλε το Ιράν στη ναυσιπλοΐα μέσω του Στενού του Χορμούζ — απ’ όπου διέρχεται περίπου το 20% της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου — έχουν οδηγήσει την τιμή του αεροπορικού καυσίμου από τα 85–90 δολάρια ανά βαρέλι πριν από τη σύγκρουση, στα 150–200 δολάρια τις τελευταίες εβδομάδες.

Το σοκ στις τιμές καυσίμων μετακυλίεται απευθείας στους ταξιδιώτες. Σύμφωνα με την Transport & Environment, η αύξηση του κόστους αεροπορικών καυσίμων έχει προσθέσει περίπου 104 δολάρια ανά επιβάτη σε υπερατλαντικές πτήσεις από την Ευρώπη. Μόνο για τη διαδρομή Παρίσι–Νέα Υόρκη, η επιβάρυνση σε κόστος καυσίμων φτάνει τα 152 δολάρια.

Αεροπορικές εταιρείες όπως η Cathay Pacific, η Air India και η Air France-KLM έχουν επιβάλει πρόσθετες χρεώσεις, ενώ άλλες, όπως η SAS, η Air New Zealand και η Vietnam Airlines, έχουν περιορίσει την προσφορά θέσεων.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η μέση τιμή εισιτηρίου οικονομικής θέσης για διεθνείς πτήσεις με επιστροφή ανήλθε στα 998 δολάρια στα τέλη Μαρτίου, από 774 δολάρια λίγο πριν από τον πόλεμο, σύμφωνα με στοιχεία της Kayak. Η Deutsche Bank καταγράφει διπλασιασμό των τιμών για transcontinental πτήσεις με προαγορά, από 167 σε 414 δολάρια.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας έχει προειδοποιήσει ότι οι ευρωπαϊκές χώρες ενδέχεται να αντιμετωπίσουν έλλειψη αεροπορικού καυσίμου μέσα σε εβδομάδες, εφόσον οι παραδόσεις συνεχίσουν να διακόπτονται.

Αναλυτές εκτιμούν ότι οι τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων δύσκολα θα υποχωρήσουν σύντομα. Ο Jeff Windau, ανώτερος αναλυτής της Edward Jones, σημειώνει ότι η τρέχουσα υψηλή ζήτηση ενδέχεται να είναι προσωρινή, καθώς πολλοί καταναλωτές σπεύδουν να κλείσουν θερινά ταξίδια πριν από νέες αυξήσεις.

Η Deutsche Bank υπολογίζει ότι, αν οι τιμές καυσίμων παραμείνουν σε αυτά τα επίπεδα για έναν χρόνο, οι αεροπορικές εταιρείες θα χρειαστεί να αυξήσουν τα εισιτήρια μονής διαδρομής κατά περίπου 50 δολάρια — δηλαδή κατά 17% — μόνο για να καλύψουν τα λειτουργικά τους έξοδα.