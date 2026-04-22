Ελεύθεροι μετά τις απολογίες τους αφέθηκαν ο φερόμενος ως διαχειριστής και η φερόμενη ως ιδιοκτήτρια της μηχανής που οδηγούσε ο 16χρονος με καταγωγή από το Σουδάν και προκάλεσε το σοβαρό τροχαίο με θύμα τη 16χρονη στην οδό Λιοσίων.

Ανακριτής και εισαγγελέας ομόφωνα επέβαλαν τον περιοριστικό όρο της εμφάνισης στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής του μια φορά το μήνα για τον φερόμενο ως διαχειριστή της μηχανής, ενώ η φερόμενη ιδιοκτήτρια αφέθηκε ελεύθερη χωρίς την επιβολή κανενός περιοριστικού όρου.

Η “σκυτάλη” των απολογιών αύριο περνά στον οδηγό και τον συνοδηγό της μηχανής, που αντιμετωπίζουν κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος.