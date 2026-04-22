Δεν πρόλαβαν να ανοίξουν τα σχολεία μετά τις διακοπές του Πάσχα και ήδη ορισμένοι μαθητές θα απολαύσουν μια μικρή ανάπαυλα λίγο μετά την επιστροφή τους στα θρανία, λόγω της γιορτής του Αγίου Γεωργίου.

Σύμφωνα με τις τοπικές αποφάσεις, στις περιοχές όπου ο πολιούχος του Δήμου είναι ο Άγιος Γεώργιος, τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά για τον εορτασμό. Στην Αττική, αυτό αφορά την Ελευσίνα, το Καματερό και τα Μελίσσια.

Επιπλέον, εκτός από τα σχολεία, κλειστά θα παραμείνουν και τα φροντιστήρια καθώς και τα κέντρα ξένων γλωσσών στις ίδιες περιοχές, στο πλαίσιο των εορτασμών του Αγίου Γεωργίου.

Ποιες περιοχές της Ελλάδας δεν θα λειτουργήσουν τα σχολεία

Ο Άγιος Γεώργιος είναι πολιούχος και σε άλλες περιοχές της χώρας, όπου επίσης τα σχολεία δεν θα λειτουργήσουν. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η Ιεράπετρα, η Γερακαρού Θεσσαλονίκης, η Εράτυρα Κοζάνης, η Βεύη Φλώρινας, το Σουφλί, η Γουμένισσα Κιλκίς, η Νεμέα, η Νεάπολη Ηλείας, η Νεάπολη Βοΐου Κοζάνης, το Βασιλικό Αχαΐας και το Ρίο Αχαΐας.

Η εορτή του Αγίου Γεωργίου τιμάται κάθε χρόνο στις 23 Απριλίου. Όταν όμως το Πάσχα πέφτει μετά από αυτή την ημερομηνία, η γιορτή μεταφέρεται στη Δευτέρα του Πάσχα. Φέτος, καθώς το Πάσχα προηγήθηκε, η εορτή θα πραγματοποιηθεί κανονικά στις 23 Απριλίου.