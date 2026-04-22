Δημοφιλή
- 1
Γιάννης Στουρνάρας στα «15 Λεπτά»: Ο πόλεμος θα τελειώσει λόγω εκλογών – Θα ανέβουν οι τιμές καυσίμων και τροφ
- 2
Ανατροπή στις συντάξεις Μαΐου: Πότε θα γίνουν τελικά οι πληρωμές
- 3
Πόπη Παπανδρέου VS Άδωνη Γεωργιάδη: Μια ιστορία από το παρελθόν και από τα χρόνια της «Ελληνικής Αγωγής»
- 4
Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Πρεμιέρα για ΑΦΜ σε 1 και 2 - Οι περιοχές με μηδενική συμμετοχή
- 5
Κεφαλονιά: Τι αποκαλύπτει ο σύντροφος της 19χρονης Μυρτώς για την τελευταία τους συνομιλία το μοιραίο βράδυ -
- 6
Τέλος στη φαλάκρα; Ο ορός και η πρωτεΐνη που δημιουργούν νέα δεδομένα
- 7
Luna Ring: Το σχέδιο για δημιουργία δακτύλιου γύρω από την Σελήνη που υπόσχεται να βάλει τέλος στα καύσιμα
- 8
Ελευθερία Γιακουμάκη: Θρίλερ δίχως τέλος στην εξαφάνιση - Ο πρώην σύντροφος είχε κάνει και στο παρελθόν απόπε
- 9
Επίδομα 250 ευρώ για τους χαμηλοσυνταξιούχους ανακοινώνει την Τετάρτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης – Πώς θα μοιραστ
- 10
Ιδιόχειρες διαθήκες: Τέλος το «παραμύθι» στα δικαστήριαι αλλάζει από τον Σεπτέμβριο του 2026
Πέθανε ο Κυριάκος Σφέτσας, πρωτοπόρος οραματιστής συνθέτης και πιανίστας της Μαρίας Κάλλας
Ο πρωτοπόρος Έλληνας συνθέτης Κυριάκος Σφέτσας, ο δημιουργός που κατάφερε να γεφυρώσει την ευρωπαϊκή πρωτοπορία με τη λαϊκή ψυχή, πέθανε σε ηλικία 80 ετών. Η απώλεια είναι και τέλος εποχής για την ελληνική μουσική πρωτοπορία και τον κινηματογράφο, καθώς ο Κυριάκος Σφέτσας αφήνει πίσω του μία κληρονομιά που εκτείνεται από την ηλεκτροακουστική μουσική του Παρισιού […]
Ερωτεύτηκε τη γειτόνισσά του και της έγραψε τις πιο ερωτικές επιστολές - Στο φως ξανά το έργο του Τζον Κιτς
Οκτώ αυθεντικές, χειρόγραφες ερωτικές επιστολές του ρομαντικού ποιητή Τζον Κιτς προς τη μούσα και «μία και μοναδική του αγάπη», Φάνι Μπρόουν, επιστράφηκαν στους κληρονόμους του πρώην πρεσβευτή των Ηνωμένων Πολιτειών στη Βρετανία, Τζον Χέι «Τζοκ» Γουίτνεϊ, τη Δευτέρα, αφού είχαν κλαπεί από το σπίτι του τη δεκαετία του 1980. Οι επιστολές του Κιτς, που περιλαμβάνουν […]
«Michael»: Η πολυαναμενόμενη ταινία για τον Michael Jackson που ήδη συζητιέται παντού
Ο Michael Jackson επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη μέσα από τη νέα βιογραφική ταινία Michael, η οποία έκανε την πρώτη της εμφάνιση στις Ηνωμένες Πολιτείες με λαμπερή πρεμιέρα στο Λος Άντζελες. Οι πρώτες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τον ενθουσιασμό του κοινού για την πολυαναμενόμενη παραγωγή, που επιχειρεί να αποδώσει τη ζωή και την καριέρα […]
«Ιστορίες» με τα ΝΕΑ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ – 250 χρόνια από τη γέννηση του Ιωάννη Καποδίστρια
Με ένα εκτενές και πολυεπίπεδο αφιέρωμα σε μία από τις πιο εμβληματικές προσωπικότητες της νεότερης ελληνικής ιστορίας, κυκλοφορεί αυτό το Σάββατο 25 Απριλίου το 14ο τεύχος του περιοδικού «ΙΣΤΟΡΙΕΣ» μαζί με «ΤΑ ΝΕΑ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ». Διακόσια πενήντα χρόνια συμπληρώνονται φέτος από τη γέννηση του Ιωάννη Καποδίστρια, του πρώτου Κυβερνήτη της Ελλάδας και μιας μορφής που εξακολουθεί […]
Ηράκλειο: Άγνωστοι «αποκεφάλισαν» τον Νίκο Ξυλούρη – Έντονες αντιδράσεις
Μπροστά σε ένα δυσάρεστο θέαμα βρέθηκαν το πρωί της Τρίτης 21-4-2026, περαστικοί στο Ηράκλειο, που αντιλήφθηκαν ότι είχε αποκεφαλιστεί η προτομή του Νίκου Ξυλούρη, στο μνημείο που βρίσκεται στην Πλατεία Κύπρου (απέναντι από την Όαση), πολύ κοντά στο κέντρο του Ηρακλείου. Το περιστατικό προκάλεσε οργή, ενώ άμεσα κινητοποιήθηκε η δημοτική αρχή, προκειμένου να αποκατασταθούν οι […]