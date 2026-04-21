Ο Michael Jackson επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη μέσα από τη νέα βιογραφική ταινία Michael, η οποία έκανε την πρώτη της εμφάνιση στις Ηνωμένες Πολιτείες με λαμπερή πρεμιέρα στο Λος Άντζελες. Οι πρώτες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τον ενθουσιασμό του κοινού για την πολυαναμενόμενη παραγωγή, που επιχειρεί να αποδώσει τη ζωή και την καριέρα του «βασιλιά της ποπ».

Η ταινία, σε σκηνοθεσία του Antoine Fuqua, είχε πραγματοποιήσει την παγκόσμια πρεμιέρα της στο Βερολίνο στις 10 Απριλίου. Οι πλήρεις κριτικές αναμένεται να δημοσιευθούν στις 22 Απριλίου, ενώ η διεθνής κυκλοφορία στους κινηματογράφους έχει προγραμματιστεί για τις 24 Απριλίου.

Πρόκειται για το πρώτο επίσημο βιογραφικό φιλμ που αφηγείται την πορεία του Michael Jackson – από τα πρώτα του βήματα στη Motown και τους Jackson 5 έως τη θρυλική σόλο καριέρα του. Η ταινία φιλοδοξεί να φωτίσει τόσο τις μουσικές του επιτυχίες όσο και τις πιο σύνθετες πτυχές της ζωής του, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εικόνα του καλλιτέχνη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Lionsgate, η εταιρεία έχει εξασφαλίσει τα δικαιώματα χρήσης της μουσικής του Jackson, προσδίδοντας αυθεντικότητα στο έργο. Την παραγωγή υπογράφει ο Graham King, γνωστός από το επιτυχημένο Bohemian Rhapsody, που απέσπασε διεθνή αναγνώριση και ξεπέρασε τα 911 εκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις.

Τον ρόλο του Michael Jackson ενσαρκώνει ο Jaafar Jackson, ανιψιός του τραγουδιστή και γιος του Jermaine Jackson. Ο Jaafar αποδίδει τη μετάβαση του Michael από μέλος των Jackson 5 σε έναν σόλο καλλιτέχνη που άλλαξε τη μουσική ιστορία, ενώ τον νεαρό Michael υποδύεται ο Juliano Krue Valdi.

Εντυπωσιακό καστ και μουσική κληρονομιά

Ο Colman Domingo υποδύεται τον Joe Jackson, πατέρα του τραγουδιστή, η Nia Long τη μητέρα του Katherine Jackson, ενώ ο Miles Teller εμφανίζεται ως John Branca, δικηγόρος και μάνατζερ του καλλιτέχνη. Οι επιλογές των ηθοποιών έχουν προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στους θαυμαστές.

Η Lauren Farrier ενσαρκώνει την παραγωγό δίσκων Suzanne de Passe, ο Kendrick Sampson τον μουσικό Quincy Jones, ο Larenz Tate τον επικεφαλής της Motown Berry Gordy, η Liv Symone τη Gladys Knight και ο Kevin Shinick τον τηλεοπτικό παρουσιαστή Dick Clark. Το καστ περιλαμβάνει σημαντικά πρόσωπα της αφροαμερικανικής μουσικής σκηνής, αποτυπώνοντας το περιβάλλον μέσα στο οποίο αναδείχθηκε ο Jackson.

Τα αδέλφια του Michael παρουσιάζονται σε διαφορετικές ηλικίες: ο Jamal R. Henderson και ο Jayden Harville ως Jermaine, ο Tre Horton και ο Jaylen Lyndon Hunter ως Marlon, ο Rhyan Hill και ο Judah Edwards ως Tito, καθώς και ο Joseph David-Jones και ο Nathaniel Logan McIntyre ως Jackie. Τη La Toya Jackson υποδύεται η Jessica Sula, ενώ η Janet Jackson δεν εμφανίζεται στο σενάριο.

Προσδοκίες και πρώτες αντιδράσεις

Οι πρώτες εντυπώσεις από την πρεμιέρα του Michael δείχνουν ότι το κοινό αναμένει μια ταινία που θα αποτυπώσει με ειλικρίνεια και συγκίνηση τη ζωή του καλλιτέχνη. Οι θαυμαστές του Michael Jackson προσδοκούν μια παραγωγή γεμάτη μουσική δύναμη, κινηματογραφική ενέργεια και σεβασμό στην τεράστια πολιτιστική του κληρονομιά.

