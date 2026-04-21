Η Ρωσία σχεδιάζει να σταματήσει από την 1η Μαΐου τις εξαγωγές πετρελαίου από το Καζακστάν προς τη Γερμανία μέσω του αγωγού Druzhba, σύμφωνα με τρεις πηγές του κλάδου που μίλησαν στο Reuters υπό τον όρο της ανωνυμίας. Όπως ανέφεραν, έχει ήδη σταλεί προσαρμοσμένο χρονοδιάγραμμα εξαγωγών πετρελαίου στο Καζακστάν και στη Γερμανία.

Η πιθανή διακοπή των ροών από το Καζακστάν εντείνει την αβεβαιότητα στον εφοδιασμό της Γερμανίας με καύσιμα, σε μια περίοδο που ο πόλεμος με το Ιράν επηρεάζει τις μεταφορές ενέργειας από τη Μέση Ανατολή. Η εξέλιξη αυτή έρχεται λίγα χρόνια μετά τη ρήξη των μακροχρόνιων ενεργειακών δεσμών Βερολίνου – Μόσχας λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.

Οι εξαγωγές πετρελαίου του Καζακστάν προς τη Γερμανία μέσω του αγωγού Ντρούζμπα ανήλθαν το 2025 σε 2,146 εκατομμύρια μετρικούς τόνους, δηλαδή περίπου 43.000 βαρέλια ημερησίως, σημειώνοντας αύξηση 44% σε σχέση με το 2024. Το πρώτο τρίμηνο του 2026 καταγράφηκαν 730.000 τόνοι.

Μια πλήρης διακοπή θα στερούσε περίπου το 17% των έως και 12 εκατομμυρίων μετρικών τόνων πετρελαίου που επεξεργάζεται ετησίως το διυλιστήριο PCK στη βορειοανατολική πόλη Σβέντ (Schwedt). Από εκεί προέρχεται το καύσιμο που κινεί εννέα στα δέκα αυτοκίνητα στην περιοχή του Βερολίνου και του Βρανδεμβούργου.

Το ρωσικό υπουργείο Ενέργειας δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι δεν έχει γνώση κάποιας τέτοιας απόφασης για διακοπή των εξαγωγών πετρελαίου.

«Θα προσπαθήσουμε να το ελέγξουμε», ανέφερε ο Πεσκόφ στους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια της καθημερινής ενημέρωσης μέσω τηλεδιάσκεψης.

Ούτε το υπουργείο Ενέργειας του Καζακστάν ούτε η γερμανική κυβέρνηση απάντησαν άμεσα σε σχετικά αιτήματα για σχολιασμό.

Οι πολιτικές και επιχειρηματικές σχέσεις Ρωσίας – Γερμανίας έχουν επιδεινωθεί λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Οι παραδόσεις ρωσικού πετρελαίου σταμάτησαν μετά την έναρξη της σύγκρουσης, ενώ το Βερολίνο έθεσε το 2022 υπό επιτροπεία τις τοπικές μονάδες της Rosneft, του μεγαλύτερου παραγωγού πετρελαίου της Ρωσίας.

Από το 2023, το Καζακστάν προμηθεύει πετρέλαιο στο διυλιστήριο PCK μέσω της βόρειας διακλάδωσης του αγωγού Druzhba, που διέρχεται από την Πολωνία. Ωστόσο, οι ροές έχουν διακοπεί επανειλημμένα λόγω ουκρανικών επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στο ρωσικό τμήμα του αγωγού.

Εκπρόσωπος του πολωνικού φορέα εκμετάλλευσης αγωγών PERN δήλωσε στο Reuters ότι η εταιρεία είναι έτοιμη να μεταφέρει πετρέλαιο για μη ρωσικούς μετόχους του PCK μέσω του λιμανιού του Γκντανσκ, εφόσον της ζητηθεί. Μεταξύ των μετόχων του διυλιστηρίου Schwedt περιλαμβάνονται οι Rosneft, Shell και Eni.