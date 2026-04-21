Συζητήσεις για τη διεξαγωγή κοινών στρατιωτικών ασκήσεων στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πυρηνικής αποτροπής είχαν τη Δευτέρα οι ηγέτες της Γαλλία και της Πολωνία, σύμφωνα με δημοσίευμα του Politico.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, σε συνέντευξη Τύπου από το Γκντανσκ, ανέφερε ότι στο πλαίσιο της συνεργασίας εξετάζονται ζητήματα όπως η ανταλλαγή πληροφοριών και οι κοινές στρατιωτικές ασκήσεις.

Η Γαλλία, ως η μόνη πυρηνική δύναμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει προχωρήσει σε πρωτοβουλίες για μια «νέα φάση» της αποτρεπτικής της στρατηγικής, επιτρέποντας σε ευρωπαϊκούς συμμάχους να συμμετέχουν πιο ενεργά σε δραστηριότητες πυρηνικής αποτροπής, μεταξύ των οποίων και ασκήσεις.

Στο σχήμα αυτό συμμετέχουν, πέρα από την Πολωνία, χώρες όπως η Γερμανία, η Ελλάδα, η Ολλανδία, το Βέλγιο, η Δανία και η Σουηδία.

Η Πολωνία, που δεν συμμετέχει στο αμερικανικό πρόγραμμα πυρηνικής συνδιαχείρισης, επιδιώκει την ενίσχυση της ευρωπαϊκής αποτροπής απέναντι στη Ρωσία. Ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ δήλωσε ότι η χώρα του συμμετέχει σε μια «επιλεγμένη ομάδα» κρατών που συνεργάζονται με τη Γαλλία για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας.

Ο Εμανουέλ Μακρόν τόνισε ότι οι συζητήσεις θα συνεχιστούν το επόμενο διάστημα, με στόχο τον συντονισμό επιχειρησιακών και αμυντικών δράσεων.

Παράλληλα, ο Τουσκ επεσήμανε ότι η Πολωνία δεν επιδιώκει ανάπτυξη πυρηνικών όπλων στο έδαφός της, υπογραμμίζοντας ωστόσο την ανάγκη ενίσχυσης της αποτρεπτικής ισχύος της Ευρώπης.

Η συνεργασία επεκτείνεται και σε άλλους τομείς, όπως ο διαστημικός και στρατιωτικός σχεδιασμός, καθώς και στην πιθανή προμήθεια γαλλικού στρατιωτικού δορυφόρου από την Πολωνία.

Από την πλευρά της, η Ρωσία αντέδρασε μέσω του Κρεμλίνου, το οποίο χαρακτήρισε τις εξελίξεις ως ένδειξη «στρατιωτικοποίησης της Ευρώπης», υποστηρίζοντας ότι δεν συμβάλλουν στη σταθερότητα της περιοχής.