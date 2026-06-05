Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια γυναίκας στον Όλυμπο, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης.

Η γυναίκα, υπήκοος Μεγάλης Βρετανίας, τραυματίστηκε στην περιοχή Ζωνάρια, καθώς δεν διέθετε τον κατάλληλο εξοπλισμό και κάλεσε άμεσα σε βοήθεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, βρισκόταν εγκλωβισμένη σε χιονοσκεπή, αλλά διατηρούσε τις αισθήσεις της, γεγονός που διευκόλυνε την επιχείρηση των διασωστών.

Η 34χρονη μεταφέρθηκε στο καταφύγιο Σπήλιος Αγαπητός, συνοδευόμενη από τον διαχειριστή του καταφυγίου και δύο έμπειρους ορειβάτες που έσπευσαν πρώτοι στο σημείο.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν κλιμάκια της 2ης και 8ης ΕΜΑΚ καθώς και μέλη της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης, ενώ από αέρος συνέδραμε drone της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για τον καλύτερο συντονισμό των ενεργειών.