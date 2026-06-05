Η Ρωσία θα μπορούσε να επιτεθεί στο ΝΑΤΟ «από το 2030», προειδοποίησε ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ, τονίζοντας την αποφασιστικότητα του Ηνωμένου Βασιλείου να ενισχύσει τις στρατιωτικές του δυνατότητες για να αντιμετωπίσει μια τέτοια απειλή.

«Σύμφωνα με την αξιολόγηση των υπηρεσιών μας πληροφοριών, όπως και εκείνη άλλων χωρών του ΝΑΤΟ, θα μπορούσε να υπάρξει μία επίθεση της Ρωσίας εναντίον του ΝΑΤΟ από το 2030», δήλωσε ο επικεφαλής της κυβέρνησης των Εργατικών κατά τη διάρκεια επίσκεψής του σε επιχείρηση της αμυντικής βιομηχανίας στο Ουίλσαϊρ.

Ο Κιρ Στάρμερ υπογράμμισε ότι «δεν είναι υπερβολικό να πούμε πως ζούμε στην πιο επικίνδυνη και αβέβαιη περίοδο της ζωής μας», προσθέτοντας πως αποτελεί «ευθύνη» της κυβέρνησής του να «είναι έτοιμη» απέναντι στις διεθνείς προκλήσεις.

Σύμπλευση προειδοποιήσεων με το ΝΑΤΟ

Η προειδοποίηση του Βρετανού πρωθυπουργού κινείται στο ίδιο μήκος κύματος με εκείνη του γενικού γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, ο οποίος είχε δηλώσει τον Δεκέμβριο ότι η Ρωσία «θα μπορούσε να είναι έτοιμη να προσφύγει στη στρατιωτική βία εναντίον του ΝΑΤΟ σε πέντε χρόνια».

Το Ηνωμένο Βασίλειο, που έχει δει τις στρατιωτικές του δυνατότητες να μειώνονται λόγω περιορισμένων επενδύσεων στην άμυνα, έχει δεσμευτεί να αυξήσει τις στρατιωτικές δαπάνες τα επόμενα χρόνια, με στόχο την ενίσχυση της αποτρεπτικής του ισχύος.

Επενδυτικό σχέδιο για την άμυνα

Ο Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση θα παρουσιάσει το επενδυτικό της σχέδιο για την άμυνα «πριν από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ», η οποία έχει προγραμματιστεί για τις αρχές Ιουλίου. Το σχέδιο αυτό αναμενόταν αρχικά το φθινόπωρο του 2025, όμως η οριστικοποίησή του καθυστέρησε λόγω δημοσιονομικών περιορισμών που επιδεινώθηκαν από τις οικονομικές συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι και πρώην αξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων έχουν εκφράσει ανησυχία για αυτή την καθυστέρηση, θεωρώντας ότι στέλνει αρνητικό μήνυμα τόσο στη βρετανική αμυντική βιομηχανία όσο και στους συμμάχους του Ηνωμένου Βασιλείου εντός του ΝΑΤΟ.

Ανάγκη για άμεση ενίσχυση της άμυνας

Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας Ρίτσαρντ Νάιτον προειδοποίησε ότι η Βρετανία «πρέπει να δαπανήσει περισσότερα στην άμυνά της και ταχύτερα». Όπως τόνισε, η Ρωσία «διερευνά, αμφισβητεί και δοκιμάζει τις άμυνές μας».

«Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για συρράξεις ενδεχομένως μεγαλύτερες σε διάρκεια και μαζικότερες, όπως το βλέπουμε στην Ουκρανία», πρόσθεσε, ζητώντας περισσότερες επενδύσεις σε μη επανδρωμένα αεροσκάφη και άλλα αυτόνομα συστήματα.

Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει δεσμευτεί να αυξήσει τις στρατιωτικές δαπάνες του στο 2,5% του ΑΕΠ έως το 2027 —ποσοστό που περιλαμβάνει και τις υπηρεσίες πληροφοριών— και να φτάσει στο 3% μετά το 2029, ενισχύοντας ουσιαστικά τη θέση του εντός της Συμμαχίας.