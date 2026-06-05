Απογόρευση εισόδου εξήγγειλε η Ιρλανδική κυβέρνηση στους ακροδεξιούς Ισραηλινούς υπουργούς Εθνικής Ασφαλείας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ και Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς, ενώ ζήτησε παράλληλα την υιοθέτηση κυρώσεων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με το ιρλανδικό υπουργείο Δικαιοσύνης, η απόφαση ελήφθη λόγω του «καθοριστικού ρόλου τους στην κλιμάκωση της καταστροφής που μαίνεται στη Γάζα», όπως αναφέρεται σε δήλωση που εστάλη στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Η ανακοίνωση έρχεται σε μια περίοδο όπου εντός της ΕΕ αυξάνονται οι φωνές υπέρ της επιβολής κυρώσεων κατά Ισραηλινών αξιωματούχων. Τον Μάιο, η Ιταλία και η Ισπανία είχαν ζητήσει την επιβολή μέτρων σε βάρος του Ισραηλινού υπουργού Εθνικής Ασφάλειας, μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο που κατέγραψε την ωμή μεταχείριση ξένων ακτιβιστών του “στολίσκου για τη Γάζα” από τις ισραηλινές αρχές.

Ο Ιρλανδός πρωθυπουργός Μίχαλ Μάρτιν είχε ήδη αποστείλει επιστολή στις 20 Μαΐου στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, ζητώντας «πρόσθετα μέτρα» της ΕΕ κατά του Ισραήλ. Όπως τόνισε σήμερα από το Μαυροβούνιο, όπου διεξάγεται η σύνοδος κορυφής ΕΕ – Δυτικών Βαλκανίων, “κατά τη γνώμη μου, η συμπεριφορά τους δικαιολογεί κυρώσεις σε επίπεδο ΕΕ επίσης και αυτό είναι κάτι που θα θέσουμε”.

Στις 23 Μαΐου, η Γαλλία είχε ανακοινώσει παρόμοιο μέτρο απαγόρευσης εισόδου στη χώρα για τον Μπεν Γκβιρ, ενισχύοντας το κύμα αντιδράσεων εντός της Ευρώπης.

Κυρώσεις και διεθνείς αντιδράσεις

Πέρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ και Μπεζαλέλ Σμότριτς τελούν υπό κυρώσεις από τη Βρετανία, την Αυστραλία, τον Καναδά, τη Νέα Ζηλανδία και τη Νορβηγία. Οι χώρες αυτές έχουν επίσης απαγορεύσει την είσοδό τους στους δύο Ισραηλινούς υπουργούς.

Οι κυρώσεις αυτές είχαν ανακοινωθεί από κοινού στις 10 Ιουνίου 2025, με τις χώρες να κατηγορούν τους δύο πολιτικούς για «υποκίνηση στη βία» κατά των Παλαιστινίων, ιδιαίτερα στη Δυτική Όχθη, όπου η εποικιστική δραστηριότητα συνεχίζει να αυξάνεται.

Η ισραηλινή κυβέρνηση είχε τότε καταγγείλει ως «σκανδαλώδεις» τις αποφάσεις αυτές, υποστηρίζοντας ότι στρέφονται άδικα κατά εκπροσώπων της χώρας.