Η δεύτερη μεγαλύτερη χώρα στον πλανήτη σε συνολική έκταση είναι ο Καναδάς. Με συνολική επιφάνεια περίπου 9.984.670 τετραγωνικά χιλιόμετρα, ο Καναδάς καταλαμβάνει το 6,11% της συνολικής χερσαίας έκτασης της Γης και έρχεται αμέσως μετά τη Ρωσία.

Κατάταξη:

Ρωσία: 17,1 εκατ.

Καναδάς: 9,98 εκατ.

Κίνα: 9,7 εκατ.

ΗΠΑ: 9,37 εκατ.

Ο Καναδάς είναι μια χώρα με τεράστια έκταση αλλά σχετικά μικρό πληθυσμό για το μέγεθός του, ο οποίος συγκεντρώνεται κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα κοντά στα σύνορα με τις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με επίσημες εκτιμήσεις για τον Ιανουάριο του 2026, ο πληθυσμός του Καναδά ανέρχεται σε 41.472.081 κατοίκους.