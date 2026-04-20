Η δεύτερη μεγαλύτερη χώρα στον πλανήτη σε συνολική έκταση είναι ο Καναδάς. Με συνολική επιφάνεια περίπου 9.984.670 τετραγωνικά χιλιόμετρα, ο Καναδάς καταλαμβάνει το 6,11% της συνολικής χερσαίας έκτασης της Γης και έρχεται αμέσως μετά τη Ρωσία.

Κατάταξη:

  • Ρωσία: 17,1 εκατ.
  • Καναδάς: 9,98 εκατ.
  • Κίνα: 9,7 εκατ.
  • ΗΠΑ: 9,37 εκατ.

Ο Καναδάς είναι μια χώρα με τεράστια έκταση αλλά σχετικά μικρό πληθυσμό για το μέγεθός του, ο οποίος συγκεντρώνεται κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα κοντά στα σύνορα με τις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με επίσημες εκτιμήσεις για τον Ιανουάριο του 2026, ο πληθυσμός του Καναδά ανέρχεται σε 41.472.081 κατοίκους.

  • Αστικοποίηση: Το 80,2% του πληθυσμού ζει σε πόλεις.
  • Πυκνότητα: Είναι εξαιρετικά χαμηλή, με μόλις 4 κατοίκους ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο.

