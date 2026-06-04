Το Ισραήλ ανακοίνωσε το άνοιγμα της πρώτης του πρεσβείας στη Σλοβενία, σηματοδοτώντας μια νέα φάση στις διπλωματικές σχέσεις των δύο χωρών μετά την αλλαγή κυβέρνησης στη Λιουμπλιάνα.

«Είμαι υπερήφανος που ανακοινώνω πως το Ισραήλ θα ανοίξει την πρώτη πρεσβεία του στη Λιουμπλιάνα», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ σε δελτίο Τύπου, χωρίς να προσδιορίσει την ημερομηνία εγκαινίων.

Ο Σάαρ τόνισε ότι «η εκλογή του πρωθυπουργού Γιάνεζ Γιάνσα σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο στις σχέσεις μεταξύ του Ισραήλ και της Σλοβενίας», επισημαίνοντας πως υπήρξαν «χρόνια εχθρότητας εκ μέρους της προηγούμενης κυβέρνησης» στη χώρα.

Η Σλοβενία είχε αναγνωρίσει το Κράτος της Παλαιστίνης το 2024, ενώ τον περασμένο χρόνο συνυπέγραψε, μαζί με την Ιρλανδία και την Ισπανία, επιστολή προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητώντας την επανεξέταση της συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ισραήλ.

Αλλαγή πολιτικής στη Λιουμπλιάνα

Τον Σεπτέμβριο του 2025, η τότε σλοβενική κυβέρνηση είχε αποφασίσει να απαγορεύσει την είσοδο στη χώρα του πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, επικαλούμενη τις σε εξέλιξη διαδικασίες στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για εγκλήματα πολέμου και κατά της ανθρωπότητας.

Λίγο νωρίτερα, τον Ιούλιο του ίδιου έτους, είχε ανακοινωθεί η απαγόρευση του εμπορίου όπλων με το Ισραήλ, λόγω του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο επικεφαλής της εθνικιστικής δεξιάς Γιάνεζ Γιάνσα, γνωστός θαυμαστής του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, εξελέγη πρωθυπουργός στα τέλη Μαΐου από το κοινοβούλιο της Σλοβενίας.

«Σήμερα γυρίζουμε μια νέα σελίδα. Όταν οι φίλοι του Ισραήλ επιστρέφουν στην εξουσία, το Ισραήλ επίσης επιστρέφει», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Σάαρ, υπογραμμίζοντας τη βούληση για αναθέρμανση των σχέσεων ανάμεσα στις δύο χώρες.