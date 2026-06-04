Σε κάθειρξη 17 ετών καταδικάστηκε 40χρονος άνδρας που κατηγορήθηκε για βιασμό και κακοποιητική συμπεριφορά σε βάρος της συζύγου του, σύμφωνα με απόφαση του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Θεσσαλονίκης. Το δικαστήριο επέβαλε βαριά ποινή, κρίνοντάς τον ένοχο για πέντε αδικήματα.

Ο 40χρονος οδηγήθηκε στις φυλακές, καθώς, όπως αναφέρθηκε στο κατηγορητήριο, επί τουλάχιστον δύο χρόνια ξυλοκοπούσε και βίαζε τη 30χρονη σύζυγό του. Οι σκηνές ενδοοικογενειακής βίας λάμβαναν χώρα μπροστά στα ανήλικα παιδιά του ζευγαριού.

Η γυναίκα κατήγγειλε το μαρτύριό της στις αρχές Μαρτίου του 2024, όταν κατάφερε να διαφύγει μαζί με τα παιδιά της και να βρει καταφύγιο στο σπίτι της αδελφής της. Η οικογένεια είχε μετακομίσει στην Ελλάδα πριν από δύο χρόνια, προερχόμενη από την Αλβανία.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η 30χρονη βίωνε καθημερινά περιστατικά ξυλοδαρμού, ενώ τα τελευταία δύο χρόνια ο σύζυγός της την εξανάγκαζε να ενδίδει στις σεξουαλικές του απαιτήσεις, παρά τη σαφή άρνησή της.

Το δικαστήριο τον καταδίκασε για βιασμό, πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης ενώπιον ανηλίκων, ενδοοικογενειακή προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και ενδοοικογενειακή απειλή.