Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι απηύθυνε νέα έκκληση προς τον Πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν να σταματήσει τον πόλεμο, προτείνοντάς του μια συνάντηση «ενώπιος ενωπίω». Η πρόταση αυτή διατυπώνεται σε ανοιχτή επιστολή που δόθηκε στη δημοσιότητα το βράδυ της Τετάρτης.

Open Letter to the President of the Russian Federation: https://t.co/mEvYqYiqus — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 4, 2026

«Φτάνουν οι μάχες, η επιλογή είναι τώρα δική σας», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Ζελένσκι, προτείνοντας οι Ηνωμένες Πολιτείες να αναλάβουν ρόλο επιτήρησης στην εφαρμογή μιας πιθανής κατάπαυσης του πυρός.

Ο Ουκρανός πρόεδρος υπογράμμισε ακόμη ότι «η Ουκρανία είναι έτοιμη για κατάπαυση του πυρός κατά τη διάρκεια των συνομιλιών», επισημαίνοντας την πρόθεση του Κιέβου να προχωρήσει σε διάλογο για τον τερματισμό των εχθροπραξιών.

Νωρίτερα σήμερα, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν από Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης, δήλωσε ότι, η Ρωσία μπορεί να διατηρήσει τον έλεγχο του Ντονμπάς και παράλληλα να επιτευχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία. Σύμφωνα με τον ίδιο, «οι ρωσικές δυνάμεις προωθούνται στην Ουκρανία», υπογραμμίζοντας τη συνέχιση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στην περιοχή.

Ο Πούτιν δήλωσε επίσης ότι: «είμαστε έτοιμοι να συνάψουμε ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία». Όπως είπε, «ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στην Αλάσκα τον Δεκαπενταύγουστο του 2025 ζήτησε από τη Ρωσία ορισμένους συμβιβασμούς και η Ρωσία είναι έτοιμη».

Tέλος, ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε χαρακτηριστικά ότι: «Και η Ουκρανία πρέπει να κάνει συμβιβασμούς. Και τότε η σύγκρουση θα τελειώσει γρήγορα».