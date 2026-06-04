Οι αμερικανικές αρχές ερευνούν ένα σοβαρό περιστατικό μαζικής ασθένειας, μετά την κατανάλωση νωπού γάλακτος μολυσμένου με βακτήρια, το οποίο έχει προκαλέσει δεκάδες κρούσματα σε διάφορες περιοχές.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας της πολιτείας του Αϊντάχο, οι περισσότεροι από τους ασθενείς ανέφεραν ότι αρρώστησαν μετά την κατανάλωση γάλακτος από δύο διαφορετικές γαλακτοκομικές μονάδες, στο Βόρειο και το Νότιο Αϊντάχο. Οι πρώτες μολύνσεις καταγράφηκαν στις 19 Μαΐου και συνεχίζονται μέχρι σήμερα.

Οι αρχές δεν έχουν αποκαλύψει τα ονόματα των γαλακτοκομικών μονάδων και διεξάγουν έρευνα για τον εντοπισμό της πηγής της μόλυνσης. Ο εκπρόσωπος του υπουργείου, AJ McWhorter, δήλωσε ότι η υπηρεσία απέφυγε να κατονομάσει τις επιχειρήσεις «επειδή αυτό αποτελεί πιθανό κίνδυνο για οποιονδήποτε παραγωγό νωπού γάλακτος».

Public health officials in Idaho are investigating two outbreaks of foodborne illness. So far, they say raw milk is the likely source of the issue in both outbreaks. https://t.co/c4JKInSihS — TODAY (@TODAYshow) June 4, 2026

«Οι γαλακτοκομικές μονάδες συνεργάζονται με τις υγειονομικές αρχές για να εντοπίσουν ποιες παρτίδες γάλακτος ενδέχεται να έχουν επηρεαστεί και να λάβουν μέτρα για την αντιμετώπιση της κατάστασης», πρόσθεσε ο McWhorter.

Η φύση της μόλυνσης και τα βακτήρια

Το νωπό γάλα δεν έχει υποστεί παστερίωση μια διαδικασία κατά την οποία το γάλα θερμαίνεται για την εξόντωση επικίνδυνων βακτηρίων, όπως το καμπυλοβακτηρίδιο, το E. coli, η λιστέρια και η σαλμονέλα. Η κατανάλωση μη παστεριωμένου γάλακτος αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο μόλυνσης από τέτοιους μικροοργανισμούς.

Μέχρι στιγμής, 45 από τα άτομα που εμφάνισαν συμπτώματα έχουν διαγνωστεί θετικά με καμπυλοβακτηρίωση. Ωστόσο, οι αρχές επισημαίνουν ότι δεν έχουν εξεταστεί όλοι οι ασθενείς και ενδέχεται να εντοπιστούν και άλλες βακτηριακές λοιμώξεις.

Τα συμπτώματα και οι ομάδες υψηλού κινδύνου

Τα συμπτώματα που προκαλούν οι λοιμώξεις από βακτήρια του νωπού γάλακτος περιλαμβάνουν έμετο, διάρροια, κοιλιακό άλγος, πυρετό και αφυδάτωση. Οι επιπλοκές μπορεί να είναι σοβαρές, ιδιαίτερα για μικρά παιδιά, έγκυες γυναίκες, ηλικιωμένους και άτομα με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα.