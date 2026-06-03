Μια μεγάλη αναδρομική ανάλυση σε περισσότερες από 110.000 γυναίκες ηλικίας 45 έως 80 ετών δείχνει ότι η χρήση φαρμάκων GLP-1 για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας συνδέεται με περίπου 30% μικρότερη πιθανότητα εμφάνισης καρκίνου του μαστού.

Τα αποτελέσματα παρουσιάστηκαν στο ετήσιο συνέδριο της Αμερικανικής Εταιρείας Κλινικής Ογκολογίας (ASCO) και δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό JCO Oncology Practice.

Τα φάρμακα GLP-1, τα οποία αρχικά αναπτύχθηκαν για τη θεραπεία του διαβήτη τύπου 2, χρησιμοποιούνται πλέον ευρέως και για την απώλεια βάρους και τη ρύθμιση της παχυσαρκίας. Σύμφωνα με τη μελέτη, οι γυναίκες που λάμβαναν τέτοιες θεραπείες εμφάνισαν σημαντικά χαμηλότερο ποσοστό διάγνωσης καρκίνου του μαστού σε σχέση με όσες δεν τις είχαν χρησιμοποιήσει.

Η έρευνα βασίστηκε στα ιατρικά αρχεία 111.646 γυναικών με δείκτη μάζας σώματος (BMI) άνω του 25, οι οποίες είχαν υποβληθεί σε απεικονιστικό έλεγχο μαστού από τον Ιανουάριο του 2022 έως τον Ιούνιο του 2025. Από αυτές, 15.264 γυναίκες (13,7%) είχαν λάβει συνταγογράφηση φαρμάκων GLP-1, ενώ οι υπόλοιπες 96.382 (86,3%) όχι.

Οι ερευνητές προχώρησαν σε δύο επίπεδα ανάλυσης: στο σύνολο του πληθυσμού και σε μια υποομάδα 30.528 γυναικών, όπου κάθε γυναίκα που λάμβανε GLP-1 αντιστοιχίστηκε με μία άλλη ίδιας ηλικίας, φυλής, εθνικότητας, BMI, πυκνότητας μαστού και διαβητικής κατάστασης. Και στις δύο περιπτώσεις, η συχνότητα εμφάνισης καρκίνου του μαστού ήταν μειωμένη στις γυναίκες που λάμβαναν τα φάρμακα.

Συγκεκριμένα, στο συνολικό δείγμα η πιθανότητα διάγνωσης καρκίνου του μαστού ήταν κατά 35,1% χαμηλότερη, ενώ στην υποομάδα η μείωση έφθασε το 30,5%. Ωστόσο, η μελέτη δεν έλαβε υπόψη τον τύπο του φαρμάκου, τη διάρκεια χρήσης, τους γενετικούς παράγοντες κινδύνου ή το στάδιο της νόσου κατά τη διάγνωση.

Πιθανές εξηγήσεις και επόμενα βήματα

Η διατήρηση φυσιολογικού σωματικού βάρους αποτελεί βασικό παράγοντα πρόληψης του καρκίνου του μαστού, καθώς η παχυσαρκία, ιδίως μετά την εμμηνόπαυση, αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης της νόσου. Παράλληλα, οι επιστήμονες θεωρούν ότι η χρόνια χαμηλού βαθμού φλεγμονή μπορεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη καρκινικών κυττάρων, κάτι που τα φάρμακα GLP-1 φαίνεται να περιορίζουν μέσω πολλαπλών βιολογικών μηχανισμών.

Η καθηγήτρια Ακτινολογίας στην Ιατρική Σχολή Perelman του Πανεπιστημίου της Πενσιλβάνιας, Ελίζαμπεθ ΜακΝτόναλντ, επισημαίνει ότι η συγκεκριμένη ανάλυση είναι μελέτη παρατήρησης και δεν αποδεικνύει αιτιώδη σχέση. Παρ’ όλα αυτά, προσθέτει ότι ενισχύει το αυξανόμενο σώμα ενδείξεων που υποδηλώνει πως τα φάρμακα απώλειας βάρους GLP-1 θα μπορούσαν να αποτελέσουν νέα εργαλεία πρόληψης του καρκίνου.

Προηγούμενες έρευνες έχουν επίσης συνδέσει τη χρήση GLP-1 με χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης ορισμένων μορφών καρκίνου ή με καλύτερη πρόγνωση σε επιζώντες. Οι επιστήμονες σχεδιάζουν τώρα μια πολυκεντρική κλινική δοκιμή για να εξετάσουν αν τα φάρμακα αυτά μπορούν πράγματι να μειώσουν την επίπτωση του καρκίνου του μαστού σε γυναίκες υψηλού κινδύνου, συμπεριλαμβανομένων όσων έχουν ιστορικό της νόσου.

«Τελικός μας στόχος είναι να βρούμε καλύτερες επιλογές για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού», αναφέρει η Ελίζαμπεθ ΜακΝτόναλντ, προσθέτοντας πως «τα τελευταία χρόνια έχουμε δει σημαντική βελτίωση στα ποσοστά επιβίωσης των ασθενών. Θα θέλαμε να δούμε αντίστοιχη πρόοδο και στην πρόληψη της νόσου».