Τη δράση νονών της νύχτας κατέγραψε κάμερα ασφαλείας ενός μπαρ στη Νέα Αρτάκη στην Εύβοια, όπου επικράτησε πανικός, όπως φαίνεται στο βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε το MEGA.

Στις εικόνες διακρίνονται σύο άνδρες που βρίσκονται σε κατάσταση αμόκ, να εκσφενδονίζουν σκαμπό και καρέκλες προς το μπαρ, σπάζοντας μπουκάλια και θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια των εργαζομένων, ενώ εξαπολύουν απειλές σε βάρος του ιδιοκτήτη.

– Θα τον σκοτώσω τώρα τον Σταύρο! Πού είναι, πες μου που είναι, πες που είναι, ο Σταύρος που είναι;

– Δεν ξέρω ρε!

– Πες μου τώρα πού είναι!

– Δεν ξέρω ρε.

Στο MEGA ο ιδιοκτήτης του μπαρ

Οι δύο άνδρες, γνωστοί για την παράνομη δράση τους στην περιοχή, δεν σταματούν να καταστρέφουν και να τραμπουκίζουν εργαζόμενους και πελάτες. Αφορμή στάθηκε η απαίτησή τους να μην προσληφθεί συγκεκριμένη εργαζόμενη, όπως λέει στο MEGA ο ιδιοκτήτης του μπαρ. «Μια συγκεκριμένη κοπέλα “δεν θα την πάρεις τώρα”, γιατί ο Α…. ο συγκεκριμένος άνθρωπος που έσπαγε, έχει “κατεβάσει πόρτα” στην περιοχή, να μην δουλέψει στην περιοχή καθόλου, σε κανένα μαγαζί. Εγώ τότε το θεώρησα υπερβολή, δεν τον γνώριζα τον άνθρωπο αυτόν».

Δεν διστάζουν μάλιστα, να απειλούν πως θα ανατινάξουν το μαγαζί.

– Αύριο τελείωσες. Αύριο χειροβομβίδα μέσα!

– Είμαστε σοβαροί τώρα; Έκανα λάθος;

– Φέρε μου το κινητό σε παρακαλώ και χαρτί.

Συνελήφθησαν οι δράστες

Αφού έκαναν γης μαδιάμ το μαγαζί, ειδοποιήθηκαν αστυνομικοί, οι οποίοι εντόπισαν τους δράστες. Εκείνοι αντιστάθηκαν, επιτέθηκαν μάλιστα στους αστυνομικούς με αιχμηρό αντικείμενο και προσπάθησαν να διαφύγουν.

«Μας ειδοποιεί ένας φίλος. Λέει τα παιδιά είναι έξω, έρχονται λέει για να πιούνε. Πάνε να μπούνε μέσα αυτοί, με το που πιάνουν την πόρτα να ανοίξουν, εκεί έγινε και η σύλληψη. Αυτοί αντιδράσανε, ο ένας είχε ένα μαχαίρι, δεν ξέρω τι είχε, ένα κατσαβίδι πάνω και έγινε όλη η συμπλοκή», πρόσθεσε ο ιδιοκτήτης.

Κατά τον σωματικό έλεγχο που έγινε στους δύο δράστες, 39 και 29 ετών, εντοπίστηκε σε τσαντάκι κατσαβίδι 14 εκατοστών. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στις αρμόδιες αρχές αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για βία κατά υπαλλήλων και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.