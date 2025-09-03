Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις για την εγκληματική οργάνωση με δράση στους νομούς Χανίων και Ρεθύμνου. Σαράντα εννέα κατηγορούμενοι βρίσκονται στην ογκωδέστατη δικογραφία που περιλαμβάνει χιλιάδες ηχογραφημένες συνομιλίες για τη δράση της αδίστακτης ομάδας, Όπως αναφέρει το MEGA, o τζίρος του κυκλώματος ζαλίζει αφού κατά πληροφορίες ξεπερνά τα 3.000.000 ευρώ, εκ των οποίων το ένα τρίτο προέρχονται από τη διακίνηση ναρκωτικών.

Αξιοσημείωτο είναι ότι τα μέλη της μαφίας στην Κρήτη είχαν απλώσει τα πλοκάμια τους και στο εσωτερικό της Εκκλησίας, χρησιμοποιώντας κάθε θεμιτό και αθέμιτο μέσο για να επιτύχουν τους σκοπούς τους.

Στη δικογραφία σχετικά με εκβιασμούς, απάτες και εξυπηρετήσεις, που φέρονται να έκαναν τα αρχηγικά μέλη του κυκλώματος, γίνονται και αναφορές στην βοήθεια που εμφανίζονται να τους πρόσφεραν τέσσερις αστυνομικοί.

Στο φως όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, έρχονται αποκαλυπτικοί διάλογοι.

Στους διαλόγους αποκαλύπτεται ότι τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης αποκαλούσαν τις ναρκωτικές ουσίες με διάφορα ψευδώνυμα, όπως κλειδιά, παπούτσια ή ακόμα και βαράκια, ενώ ξέπλεναν τα χρήματα με συναλλαγές σε τραπεζικούς λογαριασμούς που χρησιμοποιούσαν ακόμα και για τα πάγια έξοδα του σπιτιού.

Τις συνομιλίες μεταξύ των μελών της εγκληματικής οργάνωσης στα Χανιά αλίευσαν στελέχη της ελληνικής αστυνομίας. Σε κάποιες από αυτές μιλούσαν ξεκάθαρα για το εμπόριο ναρκωτικών.

Διάλογος 1

Νο 104: Μια ομελέτα, μια χωριάτικη και μια μπύρα…

Β.Σ.: Τι; Δεν καταλαβαίνω τις μ…, εγώ δεν είμαι εστιατόριο αδερφέ, ναρκωτικά πουλάμε εδώ πέρα τι μου λες και μόνο πρέζα εε, μόνο κόκα ε, πες μου ρε φίλε.

Διάλογος 2

Β.Σ.: Εγώ έχω ΑΦΜ και όλα ρε, αφού με παίρνουν εταιρίες και μου λένε κύριε Σ…, λέω παιδιά εγώ είμαι ένα πάρκινγκ που πουλάει ναρκωτικά… αλλά οικονομάω φίλε τα έχω όλα μαύρα.

Στην Πλατεία 1866, στο Ενετικό Λιμάνι και στο Πάρκο Ειρήνης και Φιλίας, υπήρχαν οι «κράχτες» που «ψάρευαν» πελάτες και τουρίστες για να πουλήσουν ναρκωτικές ουσίες. Σε κάθε «πιάτσα» υπήρχαν μέλη της υποομάδας που είχαν ρόλο «τσιλιαδόρου» επιτηρώντας τον περιβάλλοντα χώρο. Οι πιο προσεκτικοί μιλούσαν με κωδικούς.

Αντάλλασσαν μηνύματα αναζητώντας ταξιτζήδες, δηλαδή ανθρώπους που θα πήγαιναν στις πιάτσες για να πουλήσουν τα ναρκωτικά.

Διάλογος 3

Α.Κ.: Έχεις αλλάξει κάτι στα βαράκια; (σσ. ναρκωτικά)

Ψ.Θ.: Όχι γιατί;

Α.Κ.: Σα να μου φαίνονται πολύ ελαφρύτερα.

Διάλογος 4

Α: Έχουμε πρόβλημα… όχι δεν έχουμε πρόβλημα στα πλακάκια μας (σσ. ναρκωτικά) είμαστε εντάξει, μόνο μας πήραν δυο ανθρώπους που δεν είχανε χαρτιά.

Στρατηγός: Μμμμ και τι κάνεις δε θα κάνεις τίποτα εσύ φέτος ή μπα;

Α.: Έχω κάνει μπρε φίλε απλώς δεν έχω ανθρώπους να πουλήσουμε τα πλακάκια εγώ δε μπορώ να κολλώ.

Διάλογος 5

Τα έσοδα από τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, το νομιμοποιούσαν εντάσσοντάς τα στην νόμιμη οικονομία καθώς οι πελάτες κατέβαλαν το αντίτιμο μέσω IRIS ή ακόμα και μέσω τραπέζης.

Ψ.Θ.: Άνοιξε την ντουλάπα μου θα δεις κάτι πράσινα και βάλτα εκεί τα «κλειδιά». Θα σου κάνει μεταφορά και θα βάλει 150ευρώ εντάξει;

Α: Μπράβο στην εθνική ε;

Ψ. Θ.: Εθνική θες;

Α.: Ναι για να πληρώσω το ρεύμα.

Ψ.Θ.: Ωραία στείλε μου της Εθνικής το iban.

Διάλογος 6

Ωστόσο επέλεγαν κρυπτογραφημένες εφαρμογές επικοινωνίας, ώστε να αποφύγουν προβλήματα σε τυχόν ελέγχους.

Μ.Φ.: Σου στέλνω τα 100 στην κάρτα της Ά… τα άλλα 100, τα υπόλοιπα θα στα δώσω μετρητά.

Ψ. Θ.: Μη λες τίποτα από δω, τα λέμε φιλιά.

Διάλογος 7

Ο βασικός «αγγελιοφόρος», ο ιδιοκτήτης του πάρκινγκ στο κέντρο των Χανιών, ακόμα και σε συνομιλία με την μητέρα του δεν έδειχνε καμία μεταμέλεια.

Β.Σ.:Μαμά άκου να δεις εσύ και ο καθένας… να κόψω τα ναρκωτικά να πεθάνουν οι άνθρωποι, ωραία!

ΜΗΤΕΡΑ Β.Σ.: Όχι όταν σκορπάς τον θάνατο.

Β. Σ.: Είμαι παράνομος το ξέρω, το ξέρω ότι καταστρέφω την κοινωνία σε όλους τους τομείς, ωραία το δέχομαι.

Στο φως ήρθε και συνομιλία που έχει καταγράψει ο «κοριός» της ΕΛ.ΑΣ. ενός μέλους της εγκληματικής οργάνωσης με τον αστυνομικό ο οποίος συνελήφθη για την εμπλοκή του στην υπόθεση.

Το μέλος της κρητικής μαφίας που έχει καταγραφεί στη συνομιλία είναι γνωστό πρόσωπο στης Αρχές για εμπόριο ναρκωτικών.

«Ο θεός κατέει ήντα μου ’χεις κάνει….»

Κατά την διάρκεια της συνομιλίας ο διακινητής αρχικά κάνει παράπονα στον αστυνομικό γιατί δεν απαντούσε στις κλήσεις του και αυτός δικαιολογείται αναφέροντας ότι βρισκόταν στην Υπηρεσία και δεν μπορούσε να απαντήσει τις κλήσεις.

Στην συνέχεια ο διακινητής ναρκωτικών αναφέρει στον αστυνομικό ότι, όταν το καλούσε η τηλεφωνική σύνδεση του έκανε περίεργους ήχους, υπονοώντας ότι παρακολουθείται από τις Αρχές, και τον ρωτάει διερευνητικά σχετικά με το γεγονός, αναφέροντας του χαρακτηριστικά τη φράση «Ο θεός κατέει ήντα μου ’χεις κάνει….».

Ο αστυνομικός απαντάει ότι έχει αποσυρθεί απ’ όλα, εννοώντας ότι πλέον δεν εμπλέκεται άμεσα σε ενεργές υποθέσεις της αστυνομίας.

Ο διάλογος του αστυνομικού με το μέλος της οργάνωσης

Μέλος: Μα ήντα γίνεται μπρε, σε παίρνω τηλέφωνο δε το σηκώνεις , σε παίρνω τηλέφωνο δε πιάνει…

Αστυνομικός: Ε ήμουνα στη ..στη δουλειά ήμουνα..

Μέλος: Σε παίρνω τηλέφωνο, ένα καμπανάκι, τικ τικ τικ

Αστυνομικός: Στη δουλειά ήμουνα προχθές κι είχα κόσμο εκεί, δε μπορούσα να το σηκώσω

Μέλος: « Μωρέ καλά το κανες, μόνο όντε σε έπαιρνα τηλέφωνο έκανε και πρόσεξε, ντιν ντιν ντιν ντιν ντιν ντιν

Αστυνομικός: Δε ξέρω, τι γίνεται (ακατάληπτο) ήντα κάνεις;

Μέλος: Ο θεός γατέει ήντα μου ‘χεις κάνει

Αστυνομικός: Πράμα δεν έχω κάνει, ήντα να κάνω

Μέλος: (ακατάληπτο) δεν έχεις βάλει και εσύ (ακατάληπτο)

Αστυνομικός: Έχω αποσυρθεί .. έχω αποσυρθεί απ’ όλα δε το ‘χεις καταλάβει;

Μέλος: Μόνο ένας θεός γατέει

Αστυνομικός: Έχω αποσυρθεί απόλα

Μέλος: Ο θεός να σου συγχωρέσει τα’ αμαρτίες σου

Αστυνομικός: Εεε .. κι ας μη δεν έχω κάνει αμαρτίες

Ο εκβιασμός και η στρατολόγηση Αρχιμανδρίτη

Κατά τη δημόσια ραδιοτηλεόραση, στο προανακριτικό υλικό, αποκαλύπτεται το παρασκήνιο των παράνομων δραστηριοτήτων της οργάνωσης με φωτογραφίες, βίντεο και αποκαλυπτικούς διαλόγους. Μάλιστα περιλαμβάνεται ακόμα και εκβιασμός Αρχιμανδρίτη με ροζ βίντεο, αλλά και παραδόσεις πτυχίων κατ’ οίκον έναντι υψηλού χρηματικού αντιτίμου.

Κατά το σχετικό ρεπορτάζ, αρχικά εκβίαζαν τον Αρχιμανδρίτη, στη συνέχεια ωστόσο κατάφεραν να τον στρατολογήσουν.

Μάλιστα εμπλέκεται και σε υπόθεση ξυλοδαρμού ατόμου, καθ΄ υπόδειξή του. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται ένας διάλογος του Αρχιμανδρίτη, όπου μέλη της οργάνωσης του ζητούν να τους φέρει κάποια ιερά λείψανα, ώστε να κάνουν περιφορά και να αποκομίσουν ένα πολύ μεγάλο οικονομικό όφελος.

Φέρονται μάλιστα να τον ρωτάνε Δεν πιστεύουμε τα λείψανα να είναι ψεύτικα και αυτός να τους απαντάει: «Είναι γνήσια. Τα έχω φέρει από την Κύπρο».

Πώς αποκαλύφθηκε η δράση του καρτέλ

Μυστικά και αθόρυβα το κύκλωμα αποκαλύφθηκε με τη συμμετοχή αστυνομικών, οι οποίοι έφτασαν στην Κρήτη με αποστολή να εισχωρήσουν στους κόλπους της οργάνωσης. Εμφανίστηκαν ως εργαζόμενοι για σεζόν, που αναζητούσαν και κάτι παραπάνω από το απλό μεροκάματο.

Κατάφεραν να εισχωρήσουν στο κύκλωμα και να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των μελών του με αποτέλεσμα να συλλέξουν κρίσιμες πληροφορίες για την υπόθεση.

Στο κύκλωμα εμπλέκονται αστυνομικοί, στρατιωτικοί, παπάδες και άλλοι που εκβίαζαν δασκάλους και καθηγητές και έδιναν ψεύτικα στοιχεία σε ανθρώπους που ήθελαν. Μεταξύ άλλων προσπαθούσαν να «στήσουν» έδρες δικαστηρίων προκειμένου να πέσουν στα πιο μαλακά.

Ο «Πατομπούκαλος» και η βόμβα στο σπίτι αστυνομικού

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, σημαντικά στοιχεία στην εξάρθρωση της οργάνωσης έδωσε ένα πρώην μέλος της. Το πρόσωπο αυτό κατονόμασε ένα μέλος της οργάνωσης με το προσωνύμιο «Πατομπούκαλος» ως ηθικό αυτουργό της έκρηξης βόμβας που είχαν τοποθετήσει στο σπίτι του αστυνομικού τον Ιανουάριο του 2024.

Κατά το ίδιο πρόσωπο, ο «Πατομπούκαλος» προμηθευόταν ναρκωτικά, κυρίως κοκαΐνη, από αστυνομικό, ο οποίος τα έκλεβε από τις ποσότητες που είχαν κατασχέσει οι συνάδελφοί του.

Από τις κύριες δραστηριότητες της εγκληματικής Οργάνωσης ήταν και η παράνομη εμπορία όπλων και πυρομαχικών. Η προώθηση του εμπορεύματος γινόταν κυρίως μέσω διαδικτυακών εφαρμογών, αναρτώντας μάλιστα φωτογραφίες των όπλων αλλά και αναλυτικά τις τιμές. Όσο για τις πληρωμές, αυτές ήταν ηλεκτρονικές προς λογαριασμούς επιχειρήσεων – «πλυντηρίων».

Σημειώνεται ότι προανακριτικό υλικό περιλαμβάνεται και δεύτερη δικογραφία για την εκμετάλλευση μοναστηριακής περιουσίας και για υφαρπαγή περιουσιακών στοιχείων της Ιεράς Μονής.