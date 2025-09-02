Καρτέλ Κρήτης: Οι κουμπαριές, οι σύντεκνοι και τα «λερωμένα» ράσα – Πώς και γιατί εμπλέκεται το όνομα του Πάνου Καμμένου, τι απαντά

Τον πλήρη έλεγχο της τοπικής Εκκλησίας επιχειρούσε να αποκτήσει το λεγόμενο καρτέλ της Κρήτης στα Χανιά με σκοπό την «αξιοποίηση» της εκκλησιαστικής περιουσίας στην περιοχή. Για τον λόγο αυτό προωθούσε έναν «δικό της άνθρωπο» για την θέση του Μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου.

Αξιοσημείωτο είναι ότι ένας από τους βασικούς κατηγορούμενους είναι ανώτερος κληρικός στο νησί, ο οποίος το 2023 είχε πέσει θύμα εκβιασμού από μέλη του κυκλώματος, με την απειλή δημοσιοποίησης φωτογραφιών ώστε να προχωρήσει στην πώληση έκτασης μονής σε ξένους επενδυτές.

Εκδίωξη

Η υπόθεση αυτή οδήγησε στην εκδίωξή του από το μοναστήρι, όμως στη συνέχεια ο ίδιος κληρικός ζητούσε από το κύκλωμα των ποινικών να επιτεθούν εκδικητικά σε πρόσωπα που θεωρούσε αντιπάλους του, όσον αφορά την εκμετάλλευση εκκλησιαστικών ακινήτων ή για άλλους λόγους.

Η περιουσία

Και είναι ενδεικτικό ακόμη ότι ηγετικά μέλη του κυκλώματος επεδίωκαν να τοποθετήσουν στη χηρεύουσα θέση του Μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου ανώτερο κληρικό της επιρροής τους, με πιθανό στόχο να εκμεταλλευτούν εκκλησιαστική περιουσία στην περιοχή των Χανίων.

Ζήτησαν μάλιστα από έλληνες πολιτικούς – όπως προκύπτει από τους διαλόγους που περιλαμβάνει η δικογραφία – μέχρι και ενημέρωση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για να παρέμβει σχετικά στην ελληνική κυβέρνηση!

Ο Πάνος Καμμένος

Μάλιστα σύμφωνα με όσα αποκαλύπτονται μέσα από τη δικογραφία της υπόθεσης, ο φερόμενος αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης είχε επαφές και με τον πρώην υπουργό Άμυνας και πρόεδρο των ΑΝ.ΕΛ Πάνο Καμμένο προκειμένου και αυτός να ασκήσει επιρροή για την τοποθέτηση του συγκεκριμένου Αρχιμανδρίτη στη θέση του Μητροπολίτη.

«Ο αμερικανικός παράγοντας»

Ο Πάνος Καμμένος εμφανίζεται ως ο άνθρωπος που έχει πρόσβαση στον αμερικανικό παράγοντα και μπορεί να επηρεάσει καταστάσεις.

Η συγκεκριμένη υπόθεση περιλαμβάνει ένα ξεχωριστό κεφάλαιο στη δικογραφία. Συγκεκριμένα όπως αναφέρεται, κατά την ανάλυση των απομαγνητοφωνημένων συνομιλιών του αρχηγού της εγκληματικής οργάνωσης διαπιστώθηκε ότι ο ίδιος διατηρεί επαφές με τον Αρχιμανδρίτη ο οποίος διεκδικεί τον Μητροπολιτικό θώκο της Ι.Μ. Κυδωνίας και Αποκορώνου.

«Στο πλαίσιο χειραγώγησης του εν λόγω ανώτερου κληρικού και προσπάθειας τοποθέτησης σε περίπτωση εκλογής του στην σφαίρα επιρροής του, ο αρχηγός συνομιλεί με τον Πάνο Καμμένο (Πρώην Υπουργό Εθνικής Άμυνας και Πρόεδρο των Ανεξάρτητων Ελλήνων) ώστε δια μέσω αυτού και του κύκλου επαφών του να αποφασιστεί η ενθρόνιση του Αρχιμανδρίτη ως Μητροπολίτη της Ι.Μ.Κ.Α.».

Ένα ιερό λείψανο για αντίτιμο «Επιπλέον, για την άσκηση επιρροής, ο αρχηγός ζητά να λάβει ως αντίτιμο, Τμήμα Ιερών Οστών του Αγίου Λαζάρου, τα οποία βρίσκονται στην κατοχή του Αρχιμανδρίτη ο οποίος αποδέχεται την συναλλαγή». Όπως επισημαίνεται στη δικογραφία, είναι σαφές ότι η τοποθέτηση του Αρχιμανδρίτη ως Μητροπολίτη της Ι.Μ.Κ.Α., «αποσκοπεί στις οικονομικές συναλλαγές» των αδερφών που κινούν τα νήματα της εγκληματικής οργάνωσης με την εκκλησία καθώς πρόκειται για «δικό τους άνθρωπο». Η τηλεφωνική επικοινωνία Στις 12 Αυγούστου το μεσημέρι, το ένα από τα δύο αδέρφια επικοινωνεί τηλεφωνικά με τον Πάνο Καμμένο, του αναφέρει το όνομα του Αρχιμανδρίτη και το ενδεχόμενο εκλογής του τον ερχόμενο Οκτώβριο, καθόσον είναι αποδεκτός από το Πατριαρχείο, την Αμερικάνικη βάση στα Χανιά και άλλους. Σύμφωνα με τον φερόμενο αρχηγό ο Αρχιμανδρίτης τυγχάνει ιδιαίτερα αγαπητό φιλικό του πρόσωπο και ζητά από τον Πάνο Καμμένο να επικοινωνήσει ο ίδιος ο κληρικός μαζί του. Ωστόσο ο Π. Καμμένος αρνείται την άμεση επικοινωνία την δεδομένη χρονική στιγμή και λέει στον αρχηγό να διαβιβάσει στον Αρχιμανδρίτη την βεβαιότητα του ότι αν η εκλογή εξαρτάται από τον Αμερικάνικο παράγοντα θα επιτευχθεί μετά βεβαιότητας, καθόσον όπως χαρακτηριστικά αναφέρει «το ελέγχει απόλυτα». Μετά από λίγα λεπτά ο αρχηγός αποστέλλει με «sms» στον Π. Καμμένο το όνομα του Αρχιμανδρίτη και τη φράση «Για Δεσπότης Χανίων.» «Πίεση χρόνου» Μετά τον Καμμένο ο αρχηγός επικοινωνεί τηλεφωνικά με τον Αρχιμανδρίτη και τον ενημερώνει για το τηλεφώνημα που είχε με τον πρώην υπουργό. Στο τέλος της συνομιλίας ο Αρχιμανδρίτης ζητάει από τον φερόμενο εγκέφαλο της οργάνωσης, να υπάρξει άμεση πίεση από την πλευρά του Καμμένου καθόσον υπάρχει πίεση χρονικά και πρέπει μέχρι τα τέλη του Αυγούστου να γίνουν οι κινήσεις. Σε άλλη επικοινωνία με την Αρχιμανδρίτη, ο εγκέφαλος της οργάνωσης, τον ενημερώνει ότι επικοινώνησε εκ νέου με τον Π. Καμμένο για το θέμα της εκλογής. Στο τέλος της συνομιλίας ο αρχηγός αφού έχει παρουσιάσει τον εαυτό του ως το άτομο που θα μεσολαβήσει με απόλυτο τρόπο και θα πετύχει σε βαθμό βεβαιότητας την εκλογή του και αφού δέχεται τις ευχές του Αρχιμανδρίτη του ζητάει ένα ιερό λείψανο και συγκεκριμένα τον ρωτάει πώς μπορεί να βρει ένα κομμάτι από το Τίμιο ξύλο του πραγματικού Σταυρού του Ιησού. Tι απαντά ο Πάνος Καμμένος Τη δική του εκδοχή για τη συνομιλία του με τον φερόμενο αρχηγό της εγκληματικής οργάνωσης στην Κρήτη, που έχει καταγράψει η ΕΛ.ΑΣ, έδωσε ο Πάνος Καμμένος μιλώντας στον ΣΚΑΙ. Ο ίδιος δεν αρνήθηκε ότι μίλησε με το συγκεκριμένο άτομο το οποίο γνώριζε, όπως είπε, από παλιά όταν ήταν στη ΝΔ. Του είπε μάλιστα πως θα μεσολαβήσει, αλλά όπως υποστήριξε στο τέλος δεν έκανε τίποτα. Είπε χαρακτηριστικά: «Oύτε μίλησα με τον αρχιμανδρίτη, ούτε τον βοήθησα, ούτε σήκωσα ξανά τηλέφωνο».

Οι έρευνες

Εναυσμα των ερευνών της ΕΛ.ΑΣ. ήταν η τοποθέτηση τον Ιανουάριο του 2024 βόμβας στο γκαράζ κατοικίας που διέμενε αστυνομικός της ομάδας ΔΙΑΣ που συμμετείχε σε καταδίωξη και έρευνες για εμπόρους ναρκωτικών, οι οποίοι τώρα είναι κατηγορούμενοι και σε αυτήν τη δικογραφία. Επιπλέον, στο σπίτι ενός από αυτούς στον Αποκόρωνα Χανίων είχε βρεθεί, τον Ιανουάριο του 2025, μεγάλη ποσότητα όπλων και δύο βόμβες έτοιμες για τοποθέτηση, των οποίων παραμένει μέχρι σήμερα άγνωστο ποιος θα ήταν ο στόχος τους.