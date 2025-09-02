Μέλος του καρτέλ που δρούσε στην Κρήτη ρίχνει στον αέρα σε βάπτιση στο νησί. Κι ύστερα, το ίδιο βίντεο, το στέλνει σε υποψήφιο αγοραστή, επιδεικνύοντας το… εμπόρευμα.

Οι αστυνομικοί βρήκαν στα κινητά των συλληφθέντων για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση, εκατοντάδες παρόμοια βίντεο και φωτογραφίες με όπλα και ναρκωτικά.

Ακόμα και με τις χειροπέδες στα χέρια, έξω από το γραφείο του εισαγγελέα, οι κατηγορούμενοι ήταν προκλητικοί, σίγουροι ότι κανείς δεν μπορεί να τους αγγίξει.

Οι 15.000 σελίδες της δικογραφίας που τους συνοδεύει, ωστόσο, μαρτυρούν το αντίθετο.

Μόνο από τις αρχές του χρόνο, το κέρδος της οργάνωσης υπολογίζεται στο 1.117.720 ευρώ.

Νέο βίντεο ντοκουμέντο

Στο βίντεο ντοκουμέντο καταγράφεται η στιγμή που μυστικοί αστυνομικοί αγοράζουν από μέλη του κυκλώματος ναρκωτικά αξίας άνω των 1.800 ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δοσοληψίες του κυκλώματος γίνονταν σε πολύ κεντρικά σημεία της πόλης των Χανιών.

Τα 2 αδέλφια ξενοδόχοι & ο ρόλος του Αρχιμανδρίτη

Δύο αδέλφια, 57 και 47 ετών, γνωστοί για τις τουριστικές τους επιχειρήσεις στην Κρήτη, φέρονται ως εγκέφαλοι της οργάνωσης. Ζούσαν μια ζωή μέσα στη χλιδή σε υπερπολυτελείς βίλες και κυκλοφορούσαν με αυτοκίνητα αδιανόητης αξίας.

Στην παράνομη δράση τους, μεταξύ άλλων, συγκαταλέγονται ναρκωτικά, εκβιασμοί, ξέπλυμα βρώμικου χρήματος αλλά και αγορά ακινήτων της Εκκλησίας.

Αυτός είναι ο Αρχιμανδρίτης που φέρεται να ζήτησε από μέλη του κυκλώματος να ξυλοκοπήσουν άλλον ιερέα με τον οποίο είχε διαφορές.

Παράλληλα, τα μέλη της οργάνωσης, φέρονται να τον εκβίαζαν με ροζ βίντεο προκειμένου εκείνος με πλαστά έγγραφα να τους παραχωρήσει εκκλησιαστικές εκτάσεις έναντι ευτελούς αξίας, τις οποίες με τη σειρά τους εκείνοι θα πουλούσαν για να θησαυρίσουν.

Η εγκληματική οργάνωση φαίνεται ότι αποτελούνταν από πολλές μικρότερες ομάδες, μία εκ των οποίων αποτελούσε μία πολυμελής οικογένεια Ρομά, η οποία είχε αναλάβει να μοιράζει τα ναρκωτικά.