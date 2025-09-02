Ενα κύκλωμα περίπου 90-100 ποινικών, επιχειρηματιών, κληρικών και όχι μόνο που είχαν «προσβάσεις» σε πολιτικούς, δικαστές, ένστολους, στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης και κρατικούς λειτουργούς προκειμένου να προωθούν τα έκνομα συμφέροντά τους και να προχωρούν σε διακίνηση όπλων και ναρκωτικών στην Κρήτη εξαρθρώνει τα τελευταία 24ωρα η ΕΛ.ΑΣ. ύστερα από πολύμηνες μεθοδικές έρευνες. Τα έσοδα του κυκλώματος υπολογίζονται σε περίπου 1,2 εκατ. ευρώ καθώς έχουν καταγραφεί ούτε λίγο ούτε πολύ 5.800 διακινήσεις ναρκωτικών ουσιών, που αφορούν πωλήσεις 41 κιλών χασίς, 9,2 κιλών κοκαΐνης και 2,1 κιλών ηρωίνης.

Σύμφωνα με έγγραφα που είναι στη διάθεση των «ΝΕΩΝ» τα μέλη του κυκλώματος με την πολυετή δράση πέρα από τις λαθρεμπορικές ενέργειες – όπου χαρακτηριστικά φέρεται να είχαν χωρίσει τα Χανιά σε τρεις «πιάτσες» εμπορίας ναρκωτικών – προχωρούσε σε «εκβιάσεις κληρικών και επιχειρηματιών του νησιού, αποχαρακτηρισμών δασικών εκτάσεων, άσκησης επιρροής για απόδοση τίτλων σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ενώ υπάρχουν σειρά ενδείξεων για χρηματισμό κρατικών λειτουργών», ένας από τους οποίους υψηλόβαθμο στέλεχος νοσοκομείου.

Αξιοσημείωτο είναι ότι ένας από τους βασικούς κατηγορούμενους είναι ανώτερος κληρικός στο νησί, ο οποίος το 2023 είχε πέσει θύμα εκβιασμού από μέλη του κυκλώματος, με την απειλή δημοσιοποίησης φωτογραφιών ώστε να προχωρήσει στην πώληση έκτασης μονής σε ξένους επενδυτές. Η υπόθεση αυτή οδήγησε στην εκδίωξή του από το μοναστήρι, όμως στη συνέχεια ο ίδιος κληρικός ζητούσε από το κύκλωμα των ποινικών να επιτεθούν εκδικητικά σε πρόσωπα που θεωρούσε αντιπάλους του, όσον αφορά την εκμετάλλευση εκκλησιαστικών ακινήτων ή για άλλους λόγους. Και είναι ενδεικτικό ακόμη ότι ηγετικά μέλη του κυκλώματος επεδίωκαν να τοποθετήσουν στη χηρεύουσα θέση του Μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου ανώτερο κληρικό της επιρροής τους, με πιθανό στόχο να εκμεταλλευτούν εκκλησιαστική περιουσία στην περιοχή των Χανίων. Ζήτησαν μάλιστα από έλληνες πολιτικούς – όπως προκύπτει από τους διαλόγους που περιλαμβάνει η δικογραφία – μέχρι και ενημέρωση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για να παρέμβει σχετικά στην ελληνική κυβέρνηση!

Οι έρευνες

Εναυσμα των ερευνών της ΕΛ.ΑΣ. ήταν η τοποθέτηση τον Ιανουάριο του 2024 βόμβας στο γκαράζ κατοικίας που διέμενε αστυνομικός της ομάδας ΔΙΑΣ που συμμετείχε σε καταδίωξη και έρευνες για εμπόρους ναρκωτικών, οι οποίοι τώρα είναι κατηγορούμενοι και σε αυτήν τη δικογραφία. Επιπλέον, στο σπίτι ενός από αυτούς στον Αποκόρωνα Χανίων είχε βρεθεί, τον Ιανουάριο του 2025, μεγάλη ποσότητα όπλων και δύο βόμβες έτοιμες για τοποθέτηση, των οποίων παραμένει μέχρι σήμερα άγνωστο ποιος θα ήταν ο στόχος τους.

Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Χανίων σε συνεργασία με το αποκαλούμενο ελληνικό FBI ξεκίνησαν έναν κύκλο τηλεφωνικών παρακολουθήσεων, από τις οποίες ανακάλυψαν και τον κύριο ρόλο στο κύκλωμα δύο αδελφών που είχαν τουριστικές επιχειρήσεις στον νομό Χανίων αλλά και εμπλοκές την περίοδο 1995-2005 με κυκλώματα εκβιαστών στην Αθήνα και σε άλλες περιοχές.

Αρχικά η ΕΛ.ΑΣ. συνέταξε δικογραφία για 49 άτομα σε σχέση με τη διακίνηση όπλων και ναρκωτικών, όμως αναμένεται να υπάρξουν κι άλλοι 41 κατηγορούμενοι που σχετίζονται με υποθέσεις διαφθοράς.

Οι πιάτσες

Οσον αφορά τη διακίνηση ναρκωτικών, όπως σημειώνεται σε έγγραφο της ΕΛ.ΑΣ. «ο νομός των Χανίων είχε χωριστεί σε τρεις βασικές πιάτσες, περιοχές ”αρμοδιότητας” για κάθε υποομάδα, όπου κάθε διαβαθμισμένο μέλος διέθετε προσωπικό πελατολόγιο και προμήθευε συγκεκριμένους πελάτες-αγοραστές». Ωστόσο στις υποκλαπείσες συνομιλίες ακούγεται κατηγορούμενος αστυνομικός για σοβαρές ποινικές υποθέσεις να ζητά από ηγετικό μέλος της εγκληματικής οργάνωσης να προχωρήσει σε παρεμβάσεις σε δικαστικούς λειτουργούς ώστε να εξασφαλισθεί έδρα «φιλικά διακείμενη» για να έχει ευνοϊκή μεταχείριση. Επιπλέον στις δικογραφίες υπάρχουν στιχομυθίες ώστε να τοποθετηθούν σε σημαντικά πόστα σε ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, προσωπικό «φιλικό» προς τα μέλη του κυκλώματος. Ακόμη καταγράφεται συνομιλία με εκπρόσωπο νοσοκομείου ώστε να φιλοξενηθούν – με το αζημίωτο – σε ξενοδοχείο αρχηγικού μέλους, ψυχικά ασθενείς που νοσηλεύονταν σε κρατικές δομές.