Η μεγάλη αστυνομική επιχείρηση και οι συλλήψεις δεκάδων ατόμων φέρνουν στο φως νέα στοιχεία για την έκταση και το εύρος της δράσης της οργάνωσης – καρτέλ στην Κρήτη, η οποία εμπλέκεται με ναρκωτικά, όπλα, εκβιασμούς και ξέπλυμα χρήματος. Νέα στοιχεία φέρνει στο φως της δημοσιότητας το Live News σχετικά με το κύκλωμα που δρούσε στην Κρήτη.

Όπως αποκάλυψε στο MEGA ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, αστυνομικός συντάκτης των εφημερίδων «ΤΟ ΒΗΜΑ» και «ΤΑ ΝΕΑ», τα ηγετικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης φαίνεται να είχαν επαφές τόσο με τον πολιτικό όσο και με τον επιχειρηματικό χώρο.

Η βασική επιδίωξη των μελών του κυκλώματος ήταν η πρόσβαση στον εκκλησιαστικό χώρο, προκειμένου να πωλούν εκκλησιαστικά ακίνητα. Επιπλέον, ήθελαν να εκλέξουν Μητροπολίτη της αρεσκείας τους, με συγκεκριμένο όνομα να αναφέρεται στη δικογραφία. Συγκεκριμένα, ένα από τα μέλη είχε επαφές με πρώην υπουργό, στον οποίο ζητήθηκε, λόγω των γνωριμιών του με κυβερνητικά στελέχη των ΗΠΑ, να ασκήσει πίεση ώστε να εκλεγεί ο επιθυμητός κληρικός. Άλλο μέλος της συμμορίας φέρεται να κατηγορείται για συμμετοχή σε κύκλωμα εκβιασμού στην Αθήνα.

Το χρονικό και τα «πλοκάμια» του κυκλώματος

Τρεις φαινομενικά ασύνδετες υποθέσεις οδήγησαν τελικά στην αποκάλυψη της εγκληματικής οργάνωσης και στην σύλληψη 48 ατόμων. Ένα βίντεο που είχε καταγράψει την ατάκα «Εδώ που τη στήνετε και σταματάτε τους ανθρώπους και τους γράφετε, εκεί θέλετε μια ριπή» αποτέλεσε τον λόγο για τη σύλληψη ενός 42χρονου άνδρα στα Χανιά τον περασμένο Ιούνιο. Όταν η αστυνομία ερεύνησε το σπίτι του, εντόπισε ένα πραγματικά απίστευτο οπλοστάσιο. Στην κατοχή του βρέθηκαν δεκάδες σπαθιά, μαχαίρια, τσεκούρια, τόξα, αεροβόλα, ρόπαλα και δυναμίτες. Όπως αποδείχθηκε, η ύπαρξή τους δεν ήταν καθόλου τυχαία.

Στις αρχές του 2025, ένας γνωστός επιχειρηματίας της Κρήτης, υπό την επήρεια αλκοόλ, παρέσυρε και σκότωσε έναν 22χρονο με το αυτοκίνητό του. Έναν χρόνο νωρίτερα, αξιωματικός της Δίωξης Ναρκωτικών στην Κρήτη είχε αποκαλύψει σημαντική υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών και ως εκδίκηση το κύκλωμα τοποθέτησε εκρηκτικό μηχανισμό στο σπίτι του.

Όπως ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου: «Η επιχείρηση κράτησε 9 μήνες. Αρχικά ήταν για διακίνηση ναρκωτικών, σιγά σιγά διαπιστώθηκαν τα όπλα. Μέχρι χθες γίνονταν επιχειρήσεις». Η εγκληματική οργάνωση φαίνεται να καθοδηγούνταν από δύο αδέρφια με δραστηριότητα στον τουριστικό και εστιατορικό κλάδο, που διατηρούσαν σημαντική οικονομική επιφάνεια. Στο κύκλωμα συμμετείχαν, επίσης, ιδιοκτήτης γυμναστηρίου, αρχιμανδρίτης, ένστολοι και πλήθος άλλων ατόμων.

Ο Σταύρος Μπαλάσκας σχολίασε σχετικά: «Μιλάμε για διεφθαρμένους ένστολους, επιχειρηματίες, ανθρώπους που είχαν κοινωνική θέση στην Κρήτη, υπέρ άνω πάσης υποψίας, αποκαλύφθηκαν όταν η ΕΛ.ΑΣ τους ξετρύπωσε». Η απόφαση για την εξάρθρωση της σπείρας πάρθηκε περίπου πριν από δέκα ημέρες.

Οι «μυστικοί» αστυνομικοί

Καθοριστικό ρόλο στην υπόθεση έπαιξαν δύο νέοι αστυνομικοί που, προσποιούμενοι τους εργαζόμενους σε μπαρ, εισχώρησαν στο δίκτυο. Για μήνες, υπό απόλυτη μυστικότητα και διακινδυνεύοντας τη ζωή τους, συγκέντρωναν και μετέφεραν κρίσιμες πληροφορίες στις αρμόδιες υπηρεσίες. Στο μεταξύ, οι αστυνομικοί που είχαν αναλάβει την υπόθεση είχαν ήδη καταφέρει να χαρτογραφήσουν το δίκτυο και να κατανοήσουν πλήρως τη δομή και τους ρόλους των μελών του.

Τα αρχηγικά μέλη ζούσαν μέσα στη χλιδή, με βίλες πολυτελείας και αυτοκίνητα μεγάλης αξίας. Οι επιχειρήσεις τους —ξενοδοχεία και beach bars— φαίνεται πως χρησιμοποιούνταν για το ξέπλυμα των κερδών. Θεωρούσαν τους εαυτούς τους άτρωτους, συζητώντας ανοιχτά για τις παράνομες δραστηριότητες ακόμη και μέσω τηλεφωνικών συνομιλιών.

Η ΕΛΑΣ, μετά από μεγάλη επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε χθες, Κυριακή 31 Αυγούστου, σε διάφορες περιοχές της Κρήτης παρουσία δικαστικών λειτουργών, κατάφερε να εξαρθρώσει μια εγκληματική οργάνωση με ευρεία δράση. Τα μέλη της είναι εμπλεκόμενα σε διακίνηση ναρκωτικών, εμπόριο όπλων, εκβιασμούς και ξέπλυμα μαύρου χρήματος ενώ πάνω από ένα εκατομμύριο ευρώ βρέθηκαν κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στα σπίτια των συλληφθέντων.

Συνολικά συνελήφθησαν 48 άτομα, από τα οποία οι 12 είναι ήδη κρατούμενοι σε φυλακές, εκτίοντας ποινές για υποθέσεις ναρκωτικών και όπλων. Οι υπόλοιποι συλληφθέντες, στην πλειονότητά τους, έχουν παλαιότερα απασχολήσει τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα. Παράλληλα, εξετάζεται η εμπλοκή και άλλων ατόμων, γεγονός που πιθανότατα θα οδηγήσει σε νέες συλλήψεις.

Μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκονται επιχειρηματίες, ένας αστυνομικός, δύο στρατιωτικοί και ένας κληρικός. Συγκεκριμένα, ο αστυνομικός φέρεται να παρείχε πληροφορίες στα μέλη της οργάνωσης σχετικά με τις κινήσεις της ΕΛΑΣ, ενώ τα δύο στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων φαίνεται να εμπλέκονται στη διακίνηση ναρκωτικών. Ο κληρικός κατηγορείται για εμπλοκή σε εκβιασμό προσώπου, ενώ υπό διερεύνηση βρίσκονται και αγοραπωλησίες εκτάσεων της Εκκλησίας σε ιδιώτες.

Ηγετικό ρόλο στην οργάνωση φαίνεται να διαδραματίζουν δύο αδέλφια, παλιοί γνώριμοι των Αρχών, ιδιοκτήτες μεγάλης τουριστικής μονάδας στην περιοχή, που διαθέτουν επίσης δύο beach bar και άλλα καταστήματα. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ποσότητες κοκαΐνης, κάνναβης, πιστόλια, πολεμικά τυφέκια και οχήματα.

Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται μετά από θανατηφόρο τροχαίο τον περασμένο Ιανουάριο στη Σούδα, στο οποίο θύμα ήταν ένας 22χρονος. Οι λανθασμένοι χειρισμοί των αστυνομικών της Διεύθυνσης Χανίων σε αυτό το περιστατικό, σε συνδυασμό με την ανεπαρκή έρευνα μετά από βομβιστική επίθεση σε σπίτι αστυνομικού, οδήγησαν στην αντικατάσταση τους από αξιωματικούς της Αττικής, που δεν είχαν σχέσεις με την τοπική κοινωνία.

Οι αστυνομικοί από την Αττική ξεκίνησαν αμέσως, υπό άκρα μυστικότητα, τις έρευνες, παράλληλα με τις τηλεφωνικές επισυνδέσεις των μελών της οργάνωσης. Καθοριστική ήταν η συμβολή δύο μυστικών αστυνομικών που, από τον Ιούνιο, εργάζονταν στις επιχειρήσεις των μελών, αποσπώντας σημαντικές πληροφορίες και βοηθώντας στη χαρτογράφηση της οργάνωσης.