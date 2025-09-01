Σε μια από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις των τελευταίων ετών στην Κρήτη, η Ελληνική Αστυνομία προχώρησε στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούταν σε διακίνηση ναρκωτικών, εκβιασμούς και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Ήδη έχουν συλληφθεί 48 άτομα, ανάμεσά τους γνωστοί ντόπιοι επιχειρηματίες αλλά και ένστολοι.

Πιο αναλυτικά, το κύκλωμα είχε αναπτύξει πολυδιάστατη δράση τα τελευταία χρόνια, σε υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών, οπλισμού, εκβιασμών, καθώς και σε ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Η επιχείρηση συντονίζεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων Χανίων η οποία έχει προχωρήσει μέχρι τώρα σε συλλήψεις 48 ατόμων, που φέρονται να εμπλέκονται στις συγκεκριμένες υποθέσεις. Έχουν κατασχεθεί ποσότητες κάνναβης, κοκαΐνης, πιστόλια, πολεμικά τουφέκια, οχήματα κ.α.

Σύμφωνα με το Mega, μεταξύ των εμπλεκομένων φέρονται να περιλαμβάνονται κληρικοί αλλά και ένστολοι, στρατιωτικοί και αστυνομικοί καθώς και επιχειρηματίες γνωστοί στην κοινωνία του νησιού. Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι και ένας αστυνομικός από το Ρέθυμνο, αλλά και δύο στρατιωτικοί (ένας του Πολεμικού Ναυτικού και ένας της Πολεμικής Αεροπορίας).

Σύμφωνα με την ΕΡΤ Χανίων περιπολικά αλλά και συμβατικά οχήματα της αστυνομίας απέκλεισαν την είσοδο του σπιτιού του αλλοδαπού και προχώρησαν σε έρευνα παρουσία δικαστικού λειτουργού. Στο σπίτι δεν εντοπίστηκε κάτι, ωστόσο όταν η έρευνα επεκτάθηκε στο αυτοκίνητο του αλλοδαπού που εργάζεται σε επιχείρηση της περιοχής οι αστυνομικοί βρήκαν την κοκαΐνη επιμελώς κρυμμένη.

Για την υπόθεση που κρίνεται ιδιαιτέρως σοβαρή αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις πιθανότατα την Τρίτη από την εκπρόσωπο τύπου της ΕΛΑΣ η οποία θα βρεθεί στην Κρήτη για τον λόγο αυτόν.