Για να συμφωνήσουμε προκαταβολικά: Μια ματιά στο καλεντάρι πιθανόν λέει από μόνη της τη μισή ιστορία. Μόλις 28 Μάη. Που θα πει νωρίς.

Πολύ νωρίς στη μετάβαση από την προηγούμενη ποδοσφαιρική σεζόν στην επόμενη. Μόλις χθες επικυρώθηκε η βαθμολογία της Super League 2025-26. Και φυσικά με το σχέδιο για την επόμενη σεζόν να είναι ακόμη στο χαρτί.

Μόνο με… «ενδείξεις» και φήμες στον αέρα για τις μεταγραφές και όλα εκείνα που παραδοσιακά έχουν την τιμητική τους τα καλοκαίρια.

Και όμως: Τίποτε από όλα αυτά δεν εμποδίζει τους φίλους του Ολυμπιακού να επιβεβαιώνουν για πολλοστή φορά την τρέλα τους… στον δρόμο για το «Γ. Καραϊσκάκης».

Και κάπου εδώ προκύπτει η άλλη μισή ιστορία. Εχουν λέει ήδη ξεπεράσει τις επτά χιλιάδες οι ανανεώσεις στα εισιτήρια διαρκείας. Μέσα σε μόλις μια εβδομάδα διάθεσης.

Αν δεν είναι τρέλα διαρκείας, πώς αλλιώς μπορείς να περιγράψεις αυτή τη μοναδική – για τα ελληνικά δεδομένα – κατάσταση. Επτά χιλιάδες, όταν για παράδειγμα η ΑΕΚ παρουσιάζει τα δικά της διαρκείας σήμερα και οι άλλοι παραδοσιακοί ανταγωνιστές δεν έχουν προχωρήσει ούτε σε σχετική ανακοίνωση.

Εμπιστοσύνη

Φυσικά τίποτα δεν συμβαίνει τυχαία. Επιβεβαιώνει πριν από όλα την εμπιστοσύνη που έχει το ερυθρόλευκο κοινό στη διοίκηση γνωρίζοντας ότι θα γίνει ό,τι είναι δυνατόν για τη δημιουργία μιας ακόμη ανταγωνιστικής version του Ολυμπιακού.

Είναι δέλεαρ η συνέπεια που η ομάδα δείχνει στα Κύπελλα Ευρώπης προχωρώντας σε ετήσια βάση βαθιά σε αυτές – και φέτος για δεύτερη χρονιά σερί υπάρχει η πρόκληση του Champions League.

Παίζει σίγουρα τον ρόλο του το γεγονός ότι το φαληρικό γήπεδο πηγαίνει από sold out σε sold out που σημαίνει ότι όποιος έχει αγοράσει μια χρονιά διαρκείας καταλαβαίνει και το προνόμιο της εξασφαλισμένης θέσης στην κερκίδα.

Ιδιες τιμές

Είναι και ένα ακόμη στοιχείο σε αυτή την εξίσωση. Η απόφαση της ΠΑΕ να διατηρήσει τις ίδιες τιμές με πέρσι για εκείνους που θα ανανεώσουν το εισιτήριό τους. Σε μια συγκυρία που η βιομηχανία των σπορ αλλάζει ραγδαία την πολιτική της σε αυτό το κομμάτι.

Οποιος έριξε μια ματιά στις τιμές των εισιτηρίων του πρόσφατου final 4 στο μπάσκετ μπορεί αν μη τι άλλο να καταλάβει την «τάση».

Ή όποιος θελήσει να κοιτάξει αντίστοιχα τι συζητούν στην άλλη άκρη του Ατλαντικού με τις τιμές των εισιτηρίων του Μουντιάλ που έρχεται.

Ο Ολυμπιακός δεν αύξησε τις τιμές ούτε για ένα ευρώ. Και μάλιστα έχοντας κατά νου ότι σε ετήσια βάση φτάνει εύκολα στη διάθεση των 23.000 διαρκείας που είναι και το… ταβάνι. Τόσα θέλει να δίνει για να μη γίνει το «Καραϊσκάκης» ένα… πριβέ γήπεδο. Τόσα δίνει.

Η περίπτωση του Μαρμόλ

Πίσω στο ποδόσφαιρο και τα… μεταγραφικά, που λέγαμε; Οπως από χθες έγραψαν τα «ΝΕΑ» έπειτα από τον Ουνάι Λόπεθ (Ράγιο Βαγιεκάνο) και τον Μπράιαν Χιλ (Χιρόνα) υπάρχει και τρίτο μέλος στην ισπανική λίστα που φέρεται να εξετάζει ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για την ενίσχυση του ρόστερ.

Ο 24χρονος Μίκα Μαρμόλ που μόλις έκλεισε τον κύκλο του στη Λας Πάλμας (42 συμμ.) και έχοντας το προνόμιο να είναι ελεύθερος προτάθηκε (και) στους Πειραιώτες.

Είναι αριστεροπόδαρος. Μεγαλωμένος στη Μασία της Μπάρτσα. Και με ικανότητα να παίξει και σε ευθεία των τεσσάρων και σε τριάδα. Ακόμη και σαν αριστερός μπακ (!).

Βασικό χαρακτηριστικό του; Η ικανότητα με την μπάλα στα πόδια. Ενας… Ρέτσος αλλά αριστεροπόδαρος

Το 2+2

Και εδώ είναι που έχει ενδιαφέρον μια παρατήρηση. Γιατί ανεξάρτητα αν ο Μαρμόλ είναι ή όχι ο εκλεκτός, μπορεί μέσα από το παράδειγμά του να εστιάσει σε μια βασική επιθυμία του Μεντιλίμπαρ για τους 2+2 στόπερ της επόμενης περιόδου.

Θέλει πίσω από τον Παναγιώτη Ρέτσο και τον Λορέντσο Πιρόλα ποδοσφαιριστές με συμπληρωματικά χαρακτηριστικά. Πίσω από τον Ιταλό κάποιος σαν τον Ρέτσο.

Πίσω από τον Ρέτσο κάποιος σαν τον Πιρόλα. Πιο δυναμικός. Με μεγαλύτερη ικανότητα στις προσωπικές μονομαχίες στον αέρα και στο έδαφος κ.λπ.

Ουσιαστικά θέλει να αποκτήσει ένα δεύτερο δίδυμο για το rotation της άμυνας ο Βάσκος που να είναι ο… καθρέφτης του πρώτου.

Αλλάζει

Θυμίζουμε ότι ο Αλέξης Καλογερόπουλος μένει ελεύθερος και δεν θα ανανεώσει το συμβόλαιό του με τους Ερυθρόλευκους. Οπως ότι αποχωρεί και ο Ρούμπεν Βέζο από την πεντάδα των κεντρικών αμυντικών.

Αρα ουσιαστικά ο Ολυμπιακός θα πάρει δύο κεντρικούς αμυντικούς. Ακόμη και αν αποφασίσει πέρα από τους Ρέτσο και Πιρόλα να κρατήσει και τον Ζουλιάν Μπιανκόν που τώρα προς το τέλος της σεζόν χρησιμοποιήθηκε από τον προπονητή και σαν δεξιός μπακ πίσω από τον Κοστίνια!

Αν λοιπόν ο ένας είναι (σαν) Μαρμόλ; Ο άλλος του σχεδιασμού αναμένεται ιδιαίτερα δυναμικός. Και μιας και είπαμε Κοστίνια; Ο Πορτογάλος που θα συναντήσει ξανά στην καριέρα του τον Μπάμπη Κωστούλα και από μέρα σε μέρα θα ανακοινωθεί από την Μπράιτον;

Φέρεται να έχει συμφωνήσει με τους Γλάρους για 5 χρόνια με δικές του συνολικές απολαβές για αυτό το διάστημα, έξι εκατ. λίρες!

Και ο Στουρνάρας

Στο μεταξύ: Δεν είναι μόνο ο Θανάσης Παπαδούδης (Πάφος) υποψήφιος για τη νέα τριάδα των πορτιέρο του Ολυμπιακού, σαν club trained (έχοντας αναδειχθεί από τις ακαδημίες των Ερυθρόλευκων).

Από τη Θεσσαλονίκη χθες προέκυψε μια αντίστοιχη αναφορά και στον Δημήτρη Στουρνάρα, Τον 24χρονο βασικό τερματοφύλακα του Ηρακλή που ανδρώθηκε στο αθλητικό κέντρο του Ρέντη.