Ο Ολυμπιακός έδωσε στη δημοσιότητα τις λεπτομέρειες για τη διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου και η ανταπόκριση του κόσμου ήταν άμεση και ιδιαίτερα θερμή.

Μόλις τέσσερις ώρες μετά το άνοιγμα της πλατφόρμας, είχαν ήδη ανανεωθεί περίπου 2.000 διαρκείας, με τους φιλάθλους των «ερυθρολεύκων» να δείχνουν έμπρακτα τη στήριξή τους ενόψει της νέας σεζόν.

Η μαζική αυτή συμμετοχή αποτυπώνει το ισχυρό δέσιμο μεταξύ ομάδας και κόσμου, αλλά και την αισιοδοξία που επικρατεί στις τάξεις των οπαδών για την πορεία της ομάδας την αγωνιστική περίοδο 2026/27.