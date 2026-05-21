Στο επίκεντρο των δηλώσεων της Ρεάλ Μαδρίτης βρέθηκε ο Μάριο Χεζόνια, ο οποίος πήρε πρώτος τον λόγο στο glass floor του T-Center, κατά την προπόνηση της ομάδας πριν από το Final Four της EuroLeague.

Ο διεθνής Κροάτης φόργουορντ αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στα όσα είπε ο Φακούντο Καμπάτσο για την τελευταία επίθεση των Μαδριλένων, κάνοντας ειδική μνεία και στον Σέρχιο Γιούλ.

«Όχι, θα την έδινε σε μένα. Είπε ψέματα! Εγώ θα πάρω το τελευταίο σουτ. Είναι ακόμα… επηρεασμένος με την παλιά σχολή της Ρεάλ και δεν καταλαβαίνει. Συγχωρήστε τον, έκανε λάθος. Ο Σέρχιο (Γιουλ) μου παραδίδει τα κλειδιά τώρα.

Είναι πάντα ξεχωριστό να είσαι εδώ. Είμαι χαρούμενος που είμαι εδώ και βλέπω γνώριμα πρόσωπα. Είναι κάτι διαφορετικό όμως τώρα, άλλη νοοτροπία. Πρέπει να δώσουμε το 200% για να πάρουμε το τρόπαιο».