Οι ώρες μετρούν αντίστροφα για την έναρξη του Final Four της EuroLeague στην Αθήνα, με το ενδιαφέρον και την ένταση να αυξάνονται όσο πλησιάζει το πρώτο τζάμπολ της διοργάνωσης.

Οι τέσσερις φιναλίστ έχουν ήδη εγκατασταθεί στην ελληνική πρωτεύουσα και ολοκληρώνουν την τελική τους προετοιμασία, περιμένοντας τη στιγμή που θα μπουν στο παρκέ για να διεκδικήσουν το τρόπαιο.

Ο Νίκος Οικονομόπουλος βρέθηκε στα πρόσφατα παιχνίδια των «ερυθρόλευκων» με τη Μονακό στο ΣΕΦ και είχε δείξει με χαρακτηριστική κίνηση τα τέσσερα ευρωπαϊκά τρόπαια της ομάδας, αλλά και τη φιλοδοξία για το επόμενο.

Μία ημέρα πριν την έναρξη του Final Four, ο καλλιτέχνης ανέβασε βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, όπου ευστόχησε σε σουτ τριών πόντων και απευθυνόμενος στους Σάσα Βεζένκοφ και Νίκολα Μιλουτίνοφ έστειλε μήνυμα: «Τον νου σας», προσθέτοντας χιουμοριστικό τόνο στην ευρωπαϊκή «μάχη» που ξεκινά.