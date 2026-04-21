Με την προσθήκη επτά καινούργιων ειδικών οχημάτων ενισχύεται η υπηρεσία της δωρεάν μετακίνησης ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ) της εταιρείας Οδικές Συγκοινωνίες (ΟΣΥ), που φέτος συμπληρώνει 20 χρόνια λειτουργίας.

Η δημιουργία της Ειδικής Υπηρεσίας Μετακίνησης ΑμεΑ εγκαινιάστηκε το 2006, όταν οι υποδομές των αστικών συγκοινωνιών παρουσίαζαν σημαντικές ελλείψεις, καθώς μόλις το 20% του στόλου των λεωφορείων και τρόλεϊ ήταν προσβάσιμο σε όλους τους επιβάτες.

Σήμερα, το αποτύπωμα της υπηρεσίας είναι σημαντικό. Με περισσότερα από 1.600.000 χιλιόμετρα στους δρόμους της Αττικής, έχει εξυπηρετήσει πάνω από 60.000 μετακινήσεις (περίπου 3.000 τον χρόνο), καλύπτοντας ανάγκες καθημερινότητας αλλά και κρίσιμες διαδρομές προς νοσοκομεία, χώρους εργασίας, αεροδρόμια, λιμάνια και πολιτιστικούς χώρους.

Η υπηρεσία δεν απευθύνεται μόνο σε κατοίκους της πρωτεύουσας, αλλά και σε επισκέπτες και τουρίστες με κινητικές δυσκολίες, προσφέροντας δωρεάν, ασφαλή και αξιοπρεπή μετακίνηση.

Ωστόσο, η αυξανόμενη ζήτηση και η εξέλιξη της τεχνολογίας κατέστησαν αναγκαίο τον εκσυγχρονισμό της. Χθες, η διοίκηση της ΟΣΥ προχώρησε σε ουσιαστική αναβάθμιση του στόλου, αυξάνοντας τα ειδικά διαμορφωμένα οχήματα σε δέκα.

Στον νέο στόλο περιλαμβάνονται πέντε υπερσύγχρονα οχήματα 20 θέσεων με δυνατότητα μεταφοράς έως 12 επιβατών όταν επιβιβάζονται δύο αναπηρικά αμαξίδια, καθώς και δύο μικρότερα οχήματα 11 θέσεων τα οποία διαμορφώνονται σε τρεις θέσεις υπό αντίστοιχες συνθήκες. Παράλληλα, τα τρία αρχικά οχήματα παραμένουν ενεργά, ενισχύοντας τη δυναμικότητα της υπηρεσίας.

Ολα τα οχήματα διαθέτουν σύγχρονα συστήματα πρόσβασης, όπως ράμπες και ανυψωτικές πλατφόρμες, διασφαλίζοντας την άνετη και ασφαλή επιβίβαση των χρηστών αναπηρικών αμαξιδίων.

Η αναβάθμιση, όμως, δεν περιορίζεται στον εξοπλισμό. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον ανθρώπινο παράγοντα, με το προσωπικό να λαμβάνει συνεχή εκπαίδευση, τόσο σε θέματα πρώτων βοηθειών όσο και στην επικοινωνία με άτομα που φέρουν σωματικές, αισθητήριες ή μη εμφανείς αναπηρίες.

Ταυτόχρονα, η υπηρεσία εισέρχεται δυναμικά στην ψηφιακή εποχή. Ο παραδοσιακός τηλεφωνικός προγραμματισμός δρομολογίων αναμένεται σύντομα να αντικατασταθεί από ένα σύγχρονο σύστημα ηλεκτρονικών κρατήσεων (e-Booking).

Μέσω της νέας ψηφιακής πλατφόρμας και εφαρμογής, οι δικαιούχοι θα μπορούν να δημιουργούν προσωπικό προφίλ, να πραγματοποιούν online κρατήσεις, να ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο για την άφιξη του οχήματος και να διαχειρίζονται τα στοιχεία τους με διαφάνεια μέσω του gov.gr.