Το μακρινό 1978, η Future Farmers of America, μία αμερικανική οργάνωση για μαθητές που ενδιαφέρονται για τη γεωργία και τις αγροτικές επιστήμες, κάλεσε ως ομιλητή στο συνέδριό της τον Πολ Χάρβεϊ, έναν πολύ δημοφιλή τότε ραδιοφωνικό σχολιαστή. Ο Χάρβεϊ, που ήταν γνωστός για το ιδιαίτερο, δραματικό και αφηγηματικό ύφος του, έγραψε και απηύθυνε μια ομιλία με τίτλο «Και ο Θεός έπλασε τον αγρότη», που εξυμνούσε τον αγρότη με έναν σχεδόν ποιητικό, θρησκευτικό τρόπο.

Μετά την εκδήλωση, ο Χάρβεϊ έκανε το κείμενο αυτό μέρος του ραδιοφωνικού του ρεπερτορίου. Για δεκαετίες όμως, η συγκεκριμένη ομιλία ήταν γνωστή μόνο σε ραδιοφωνικούς κύκλους. Η μεγάλη αναβίωση ήρθε το 2013, όταν η Ram Trucks, μία αμερικανική εταιρεία που κατασκευάζει κυρίως pickup φορτηγάκια και επαγγελματικά οχήματα, την αξιοποίησε για μια διαφήμιση στο Super Bowl, χρησιμοποιώντας την αυθεντική ηχογράφηση του Χάρβεϊ μαζί με εικόνες αμερικανών αγροτών και τοπίων, και προκαλώντας γενική συγκίνηση.

Εντεκα χρόνια αργότερα, τον Ιανουάριο του 2024, υποστηρικτές του Ντόναλντ Τραμπ δημιούργησαν, στο ύφος της διάσημης πια ομιλίας του Πολ Χάρβεϊ, ένα βίντεο με τίτλο «Και ο Θεός έπλασε τον Τραμπ». Το βίντεο, που περιλάμβανε μια προσομοίωση της φωνής του θρυλικού ραδιοφωνικού αφηγητή, ξεκινούσε ως εξής: «Και στις 14 Ιουνίου 1946, ο Θεός κοίταξε τον παράδεισο που είχε σχεδιάσει και είπε: “Χρειάζομαι κάποιον να τον φροντίζει”. Και ο Θεός μάς έδωσε τον Τραμπ». Για περισσότερα από δύο λεπτά, το βίντεο εξυμνούσε με ποιητικό τρόπο τις υποτιθέμενες αρετές αυτού του τελευταίου θεϊκού δημιουργήματος. Στη συνέχεια, τον αποκαλούσε «ποιμένα της ανθρωπότητας, που δεν θα τους εγκαταλείψει ούτε θα τους προδώσει ποτέ». Ο Τραμπ προφανώς εκτίμησε το βίντεο: το αναδημοσίευσε στον λογαριασμό του στο Truth Social.

Ακόμα δύο χρόνια και μία εκλογική νίκη αργότερα, την 1η Απριλίου του τρέχοντος έτους, μόλις λίγες ημέρες πριν από το Πάσχα των Καθολικών, η «πνευματική σύμβουλός» του, η τηλε-ευαγγελίστρια Πόλα Γουάιτ-Κέιν, έφτασε σε απόσταση αναπνοής από το να τον αποκαλέσει ανοιχτά Ιησού κατά τη διάρκεια μιας πασχαλινής εκδήλωσης στον Λευκό Οίκο. «Προδόθηκες και συνελήφθης και κατηγορήθηκες ψευδώς. Είναι ένα γνώριμο μοτίβο που μας έδειξε ο Κύριος και Σωτήρας μας», διακήρυξε, ενώ ο Τραμπ προσπαθούσε πίσω της να κρατήσει μια έκφραση ταπεινού-δούλου-του-Κυρίου.

«Την τρίτη ημέρα αναστήθηκε… και επειδή αναστήθηκε, όλοι ξέρουμε ότι μπορούμε κι εμείς να “αναστηθούμε”. Και εξαιτίας της Ανάστασής του, σερ, σηκωθήκατε κι εσείς ξανά», συνέχισε η Γουάιτ-Κέιν τις συγκρίσεις. «Με τέτοια επίπεδα δουλοπρεπούς θαυμασμού γύρω του», σχολίασε στην Guardian η Τζεμάιμα Κέλι, «δεν είναι να απορεί κανείς πώς έφτασε ο Τραμπ ως εδώ. Οχι πως χρειάστηκε, άλλωστε, να διανύσει και μεγάλη απόσταση. Ουδέποτε έχει δείξει ότι λατρεύει κάποιον άλλον εκτός από τον άνθρωπο που τον κοιτάζει στον καθρέφτη».

Το «ως εδώ» στο οποίο αναφερόταν η Κέλι είναι, φυσικά, το ψηφιακά επεξεργασμένο πορτρέτο που ανέβασε ο πρόεδρος των ΗΠΑ παρουσιάζοντας εαυτόν ως Ιησού που ευλογεί και θεραπεύει. Μετά τον σάλο που ξέσπασε, βέβαια, εν μέσω και των συνεχιζόμενων πυρών του προς τον Πάπα, ο Τραμπ κατέβασε το ποστ, υποστηρίζοντας ότι τον εμφάνιζε ως γιατρό, άλλωστε «κάνει τον κόσμο να νιώθει πολύ καλύτερα», και «μόνο τα fake news θα μπορούσαν να σκεφτούν» κάτι άλλο. Πριν όμως λαλήσει ο πετεινός, αυτοδιαψεύστηκε αναδημοσιεύοντας εικόνα που τον δείχνει αγκαζέ με τον Χριστό. Ο ηγέτης που αποκαλεί, λοιπόν, συχνά τη Βίβλο το αγαπημένο του βιβλίο, κι ας δυσκολεύεται να αναφέρει ένα αγαπημένο του χωρίο, αναμένεται να συμμετάσχει σήμερα το απόγευμα, ώρα Ουάσιγκτον, σε έναν μαραθώνιο ανάγνωσης της Βίβλου που ξεκίνησε την Κυριακή και θα ολοκληρωθεί το Σάββατο, έπειτα από επτά ημέρες δωδεκάωρης ανάγνωσης.

Οι περισσότεροι από τους 500 συμμετέχοντες, ανάμεσά τους τουλάχιστον δέκα μέλη της αμερικανικής κυβέρνησης, διαβάζουν αποσπάσματα live, από τη σκηνή του Μουσείου της Βίβλου. Ο Τραμπ όμως είναι πολυάσχολος, βιντεοσκόπησε λοιπόν ήδη τη δική του συμμετοχή από το Οβάλ Γραφείο. Διαβάζει ένα απόσπασμα από το βιβλίο Β’ Χρονικών 7:11-22 ιδιαίτερα δημοφιλές στους ευαγγελικούς χριστιανούς των ΗΠΑ. Το συγκεκριμένο χωρίο στέλνει το μήνυμα ότι τα προβλήματα μιας χώρας έχουν ηθική / πνευματική αιτία και λύση. Περιέχει όμως εκτός από ελπίδα και σαφή προειδοποίηση για «συμφορά» αν ο λαός στραφεί αλλού, σε άλλους «θεούς» ή αξίες.

Αν δεν πιάσει ούτε αυτό, ο Τραμπ μπορεί να καταφύγει στον επόμενο αντιπερισπασμό. Και τι καλύτερο από αυτό που ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής Τόμας Μάσι είχε αποκαλέσει τον Φεβρουάριο «το απόλυτο όπλο μαζικής απόσπασης της προσοχής»; Ο ίδιος ο πρόεδρος των ΗΠΑ διαβεβαίωσε την Παρασκευή ότι στα κυβερνητικά αρχεία για τα UFO βρέθηκαν «πολλά πολύ ενδιαφέροντα» στοιχεία, τα οποία «πολύ πολύ σύντομα» θα αρχίσουν να δίνονται στη δημοσιότητα. Να το θυμηθείτε, (πολύ πολύ) σύντομα ο πόλεμος στο Ιράν θα επισκιαστεί στη διεθνή επικαιρότητα από τις «αποκαλύψεις για τα UFO».

Με άλλα λόγια, δεν υπάρχει σωσμός. Εκτός αν ο Τραμπ συνεχίσει να ανεβάζει πορτρέτα του ως Ιησού. Και οι μεγαλύτερες αυτοκρατορίες εκ της αλαζονείας εξέπεσον.