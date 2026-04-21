Σε νέα μετωπική σύγκρουση οδηγήθηκαν ο Στέφανος Κασσελάκης και ο Παύλος Πολάκης, με αφορμή τη δικαστική διαμάχη τους που ήταν προγραμματισμένη να εκδικαστεί αύριο, 22 Απριλίου 2026. Η αντιπαράθεση των δύο ανδρών μεταφέρθηκε στα social media, προκαλώντας νέο κύμα πολιτικής έντασης.

Η διαμάχη ξεκίνησε όταν ο πρόεδρος του κόμματος Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο Στέφανος Κασσελάκης υποστήριξε ότι ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Παύλος Πολάκης ζήτησε αναβολή της διαδικασίας, αφήνοντας αιχμές πως υπαναχωρεί μπροστά στη δικαστική αναμέτρηση.

«Ο Παύλος Πολάκης μόλις ζήτησε αναβολή για το αυριανό δικαστήριο. Εκείνο στο οποίο θα έπρεπε να αποδείξει ότι είμαι “απατεώνας”. Κρίμα όταν φτάνει η ώρα της αλήθειας να το βάζει στα πόδια», ανέφερε ο κ. Κασσελάκης, ανεβάζοντας τους τόνους της αντιπαράθεσης.

Η απάντηση του Παύλου Πολάκη

Η ανάρτηση αυτή προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση του Παύλου Πολάκη, ο οποίος απέρριψε κατηγορηματικά τον ισχυρισμό του Στέφανου Κασσελάκη. Υποστήριξε ότι το αίτημα για αναβολή έγινε για καθαρά διαδικαστικούς λόγους και κατόπιν συνεννόησης των δύο πλευρών.

«Το πόσο ΑΠΑΤΕΩΝΑΣ είσαι, φαίνεται από το γεγονός πως ο δικηγόρος μου, ο Γιάννης Απατσίδης, ζήτησε από τον δικό σου δικηγόρο, τον κύριο Πελέκη, αναβολή επειδή έχει άλλο δικαστήριο. Ο δικηγόρος σου συμφώνησε και τώρα βγαίνεις εσύ και κάνεις αυτήν την ανάρτηση», έγραψε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.

Στην ίδια ανάρτηση, ο Παύλος Πολάκης τόνισε ότι θα έδινε κανονικά το «παρών» στη διαδικασία, διευκρινίζοντας πως, αν και επρόκειτο για αστική υπόθεση, «θα μιλούσαν όμως οι μάρτυρες για το αληθές του χαρακτηρισμού».

Κλιμάκωση της αντιπαράθεσης

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ συνέχισε σε ακόμη πιο επιθετικό ύφος, εξαπολύοντας προσωπική επίθεση κατά του Στέφανου Κασσελάκη. «Είσαι απελπισμένος και φαίνεται», ανέφερε, προσθέτοντας ότι αυτή