Ο Παύλος Πολάκης επανέρχεται στο ζήτημα του πτυχίου του νέου υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Μακάριου Λαζαρίδη, πραγματοποιώντας, όπως αναφέρει, «αυτοψία» στον χώρο όπου φέρεται να στεγαζόταν το «College of Southeastern Europe», στην περιοχή του Γκύζη.

Σε βίντεο που ανάρτησε στα social media, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζεται έξω από πολυκατοικία της περιοχής και σχολιάζει σκωπτικά: «Δεν πετάγομαι μέχρι την όμορφη γειτονιά του Γκύζη να δω το campus που σπούδασε ο Μακάριος Λαζαρίδης;». Στη συνέχεια, δείχνοντας τον χώρο, υποστηρίζει ότι «αυτή η κουζίνα ήταν ένα εργαστήριο ελευθέρων σπουδών που το έκλεισαν και το σφράγισαν επειδή χρώσταγε».

Συνοδεύοντας το βίντεο, ο Παύλος Πολάκης αναφέρει χαρακτηριστικά: «Να το “Πανεπιστήμιο” που πήρε “πτυχίο Πολιτικών Επιστημών και Δημοσιογραφίας” ο Μακάριος Λαζαρίδης», ενώ καλεί τον πρωθυπουργό να τον απομακρύνει από τη θέση του.

Το θέμα επανέρχεται στο πολιτικό προσκήνιο, καθώς συνεχίζεται η αντιπαράθεση γύρω από τα προσόντα και τις σπουδές του νέου υφυπουργού.