Ένα ακόμη τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στη Ζαχάρω, λίγες ώρες μετά το δυστύχημα που κόστισε τη ζωή σε έναν 29χρονο από τη Μεσσηνία.

Σύμφωνα με το ilialive.gr, λίγο πριν τις 6 το πρωί, αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν δύο γυναίκες εξετράπη της πορείας του στο ρεύμα εξόδου της Ζαχάρως προς Κυπαρισσία.

Το όχημα προσέκρουσε σε έμφορτη πλατφόρμα νταλίκας, η οποία βρισκόταν σταθμευμένη εκτός του δρόμου. Ευτυχώς, η σύγκρουση έγινε με χαμηλή ταχύτητα, αποτρέποντας τα χειρότερα.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως τόσο η οδηγός όσο και η συνεπιβάτιδα βγήκαν σώες από το όχημα, χωρίς να έχουν τραυματιστεί.