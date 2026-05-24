Ένας νέος άνθρωπος 29 μόλις ετών βρήκε τραγικό θάνατο το πρωί της Κυριακής στο κέντρο της Ζαχάρως όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε προσέκρουσε με σφοδρότητα στο πίσω μέρος σταθμευμένης νταλίκας.

Όπως αναφέρει το ilialive.gr, το δυστύχημα σημειώθηκε λίγα λεπτά μετά τις 6:30 το πρωί. O 29χρονος κατευθυνόταν από την πλευρά της Κυπαρισσίας προς Ζαχάρω.

Στο σημείο έσπευσε ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, με τους πυροσβέστες να καταβάλλουν προσπάθειες για τον απεγκλωβισμό του οχήματος που είχε σφηνώσει πίσω από τη νταλίκα.

Η επιχείρηση διήρκεσε αρκετή ώρα και ολοκληρώθηκε με την ανάσυρση του 29χρονου οδηγού, ο οποίος δυστυχώς ήταν νεκρός.