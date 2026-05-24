Ο 29χρονος που έχασε τη ζωή του στη Ζαχάρω σήμερα (24/5) το πρωί όταν το αυτοκίνητό του υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες έπεσε στο πίσω μέρος μιας νταλίκας, ήταν στρατιωτικός που πήγαινε στην υπηρεσία του μετά από επίσκεψη στον τόπο καταγωγής του.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το ilialive.gr, ο άτυχος νέος κατευθυνόταν από τον τόπο καταγωγής του προς την υπηρεσία του, όταν, κάτω από συνθήκες που ερευνώνται, δεν αντιλήφθηκε εγκαίρως την σταθμευμένη νταλίκα και προσέκρουσε με σφοδρότητα στο πίσω μέρος της.

Η σύγκρουση αποδείχθηκε μοιραία, καθώς έχασε τη ζωή του ακαριαία. Όπως αναφέρει το patrisnews.gr, o 29χρονος υπηρετούσε ως ΕΠΟΠ στην 117 Πτέρυγα Μάχης και διέμενε στη διασπορά της Κυλλήνης.

Κατά το τοπικό σάιτ, είχε αναχωρήσει χθες το βράδυ, περίπου στις 21:30, από τη Διασπορά Κυλλήνης, με προορισμό την Καλαμάτα, όπου θα συναντούσε φίλους του. Πριν φτάσει στην Καλαμάτα, έκανε στάση στο Αρτίκι Τριφυλίας, για να δει τους δικούς του ανθρώπους.

Λίγες ώρες αργότερα, τα ξημερώματα, περίπου στις 05:30, πήρε τον δρόμο της επιστροφής. Ήθελε να γυρίσει στη Διασπορά Κυλλήνης, καθώς φιλοξενούσε δύο συγγενικά του πρόσωπα, με τα οποία είχαν κανονίσει σήμερα να πάνε για μπάνιο στη θάλασσα.

Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που το όχημά του κυριολεκτικά διαλύθηκε ενώ η προσπάθεια απεγκλωβισμού του από πυροσβέστες και διασώστες δεν είχε αποτέλεσμα.