Η Σκούπι ολοκλήρωσε μία εφιαλτική σεζόν στη Βόρεια Μακεδονία, γράφοντας αρνητική ιστορία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, αφού έγινε η μοναδική ομάδα φέτος σε πρώτη κατηγορία ευρωπαϊκού πρωταθλήματος που δεν κατάφερε να πανηγυρίσει ούτε μία νίκη.

Το πρωτάθλημα της χώρας ολοκληρώθηκε την Κυριακή (24/05), με την ομάδα από τα Σκόπια να τερματίζει στην τελευταία θέση έχοντας μόλις έναν βαθμό σε 33 αγωνιστικές. Ο απολογισμός της ήταν μία ισοπαλία και 32 ήττες, σε μια χρονιά που εξελίχθηκε σε πραγματικό εφιάλτη.

🚨 𝗟𝗘 𝗣𝗜𝗥𝗘 𝗕𝗜𝗟𝗔𝗡 𝗗’𝗘𝗨𝗥𝗢𝗣𝗘 : 𝗭𝗘́𝗥𝗢 𝗩𝗜𝗖𝗧𝗢𝗜𝗥𝗘 𝗘𝗧 𝟭𝟯𝟬 𝗕𝗨𝗧𝗦 𝗘𝗡𝗖𝗔𝗜𝗦𝗦𝗘́𝗦 𝗣𝗢𝗨𝗥 𝗟𝗘 𝗙𝗖 𝗦𝗛𝗞𝗨𝗣𝗜 🇲🇰🥶 C’est le seul et unique club de première division (zone UEFA) à terminer la saison sans remporter le moindre match 😳… pic.twitter.com/ynTvLBq5XB — Lives Foot (@livesfoot) May 24, 2026

Παράλληλα, η Σκούπι παρουσίασε τραγικές επιδόσεις και στα γκολ, καθώς δέχθηκε 130 τέρματα, ενώ σημείωσε μόλις 15, κλείνοντας τη σεζόν με διαφορά τερμάτων -115.

Η κατάρρευση της ομάδας ήρθε λίγους μήνες μετά τη μαζική αποχώρηση βασικών ποδοσφαιριστών το περασμένο καλοκαίρι, γεγονός που ανάγκασε τον σύλλογο να δημιουργήσει σχεδόν από την αρχή νέο ρόστερ. Το αποτέλεσμα, ωστόσο, αποδείχθηκε καταστροφικό.

Η πτώση μοιάζει ακόμη πιο εντυπωσιακή αν αναλογιστεί κανείς πως η Σκούπι είχε στεφθεί πρωταθλήτρια τη σεζόν 2021/22, ενώ τις δύο επόμενες χρονιές είχε εξασφαλίσει συμμετοχή στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις μέσω της παρουσίας της στην πρώτη τριάδα του πρωταθλήματος.

Πλέον, ο σύλλογος θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στην ιστορία του στη δεύτερη κατηγορία της Βόρειας Μακεδονίας.