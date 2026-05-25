“Θράσος δίχως όρια από κυκλώματα λαθρεμπόρων που απέσπασαν επιχειρησιακά σκάφη και στρατιωτικό εξοπλισμό στην αφύλακτη παραλία του Μπαρμπάτε, εκθέτοντας τα μέτρα ασφαλείας των ενόπλων δυνάμεων”. Αυτό ήταν το σχόλιο των ισπανικών ΜΜΕ για ενα θέμα που προκαλεί συναγερμό στη χώρα.

Οχι άδικα αφού σε μείζον ζήτημα ασφαλείας και πολιτικό πονοκέφαλο για τις ισπανικές αρχές εξελίσσεται η πρωτοφανής κλοπή τριών επιχειρησιακών ταχύπλοων σκαφών της Armada (του Ισπανικού Πολεμικού Ναυτικού), η οποία σημειώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες κατά τη διάρκεια προγραμματισμένων στρατιωτικών ασκήσεων στην επαρχία του Κάντιθ. Το περιστατικό, το οποίο φέρνει στο φως της δημοσιότητας η Πολιτοφυλακή (Guardia Civil), έλαβε χώρα στην παραλία Ελ Ρετίν, στην ευρύτερη περιοχή του Μπαρμπάτε, μια ζώνη που θεωρείται στρατιωτική αλλά, όπως αποδεικνύεται, παραμένει ουσιαστικά έκθετη. Οι δράστες δεν περιορίστηκαν μόνο στην απόσπαση των σκαφών, αλλά κατάφεραν να αφαιρέσουν και εξειδικευμένο στρατιωτικό υλικό, όπως ειδικές στεγανές στολές κατάδυσης, προκαλώντας έντονο προβληματισμό για το επίπεδο επιτήρησης κατά τη διάρκεια των γυμνασίων.

Η αποκάλυψη της υπόθεσης από τον Βίκτορ Καράσκο, επαρχιακό γραμματέα της Ενιαίας Ένωσης Πολιτοφυλάκων του Κάντιθ (AUGC), προκάλεσε αίσθηση στην κοινή γνώμη, καθώς η κλοπή συνέβη την ίδια ώρα που οι στρατιωτικές δυνάμεις βρίσκονταν σε πλήρη εξέλιξη επιχειρησιακών ελιγμών. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των διωκτικών αρχών, οι δράστες πιθανότατα αντιλήφθηκαν ότι τα σκάφη είχαν αφεθεί χωρίς επαρκή φύλαξη σε κάποιο σημείο της ακτής και, κινούμενοι με απόλυτη ψυχραιμία και ταχύτητα, τα απομάκρυναν χωρίς να γίνουν αντιληπτοί από τα ραντάρ ή τους σκοπούς.

Η περιοχή του Μπαρμπάτε, και ειδικότερα η παραλία Ελ Ρετίν, δεν είναι άγνωστη στις διωκτικές αρχές, καθώς αποτελεί διαβόητο πέρασμα για τα κυκλώματα λαθρεμπορίου και διακίνησης ναρκωτικών που δρουν στα στενά του Γιβραλτάρ. Όπως επεσήμανε σε δηλώσεις του ο εκπρόσωπος της AUGC, πρόκειται για μια τοποθεσία όπου «γίνονται οι παραδοσιακές εκφορτώσεις λαθραίων εμπορευμάτων εδώ και χρόνια». Παρά το γεγονός ότι η συγκεκριμένη έκταση ανήκει στο Υπουργείο Άμυνας, η χρήση της μοιράζεται με τους πολίτες, δεν διαθέτει περίφραξη ούτε μόνιμη, αυστηρή επιτήρηση, γεγονός που τη μετατρέπει σε ιδανικό πεδίο δράσης για το οργανωμένο έγκλημα.

Οι έρευνες της Πολιτοφυλακής βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για τον εντοπισμό των σκαφών και των δραστών, με τις αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο τα ταχύπλοα να έχουν ήδη ενταχθεί στον «στόλο» των δικτύων ναρκωτικών, τα οποία αναζητούν διαρκώς ισχυρά σκάφη για να διασχίζουν τη θαλάσσια ζώνη μεταξύ Μαρόκου και Ισπανίας. Το περιστατικό αυτό ανοίγει μια θυελλώδη συζήτηση στην Ισπανία σχετικά με τα κενά ασφαλείας στις στρατιωτικές υποδομές και την ανάγκη λήψης δραστικών μέτρων σε μια από τις πιο θερμές, από άποψη εγκληματικότητας, ζώνες της ευρωπαϊκής ηπείρου.