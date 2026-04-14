Απόπειρα διάρρηξης σημειώθηκε σε καφεκοπτείο στη Θεσσαλονίκη λίγο μετά την Ανάσταση, με τον δράστη να αναγκάζεται να διαφύγει θεαματικά όταν έγινε αντιληπτός. Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας του καταστήματος, αποτυπώνοντας κάθε του κίνηση.

Σύμφωνα με βίντεο-ντοκουμέντο της ΕΡΤ, ο επίδοξος διαρρήκτης φαίνεται να προσπαθεί να βρει τρόπο να εισέλθει στο χώρο. Αφού σκαρφαλώνει, καταφέρνει να περάσει μέσα από την τζαμαρία του καφεκοπτείου.

Η παρουσία του, ωστόσο, δεν πέρασε απαρατήρητη. Μια γειτόνισσα τον εντόπισε και του φώναξε, με αποτέλεσμα εκείνος να εγκαταλείψει άρον-άρον την προσπάθειά του, πηδώντας από ύψος περίπου 2,5 μέτρων για να διαφύγει.

Κατά τη διαφυγή του, ο δράστης προκάλεσε σημαντικές ζημιές, σπάζοντας την τζαμαρία και το προστατευτικό ρολό του καταστήματος, προτού εξαφανιστεί στα γύρω στενά.