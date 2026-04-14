Δύο άτομα συνέλαβε η Αστυνομία το απόγευμα της Δευτέρας του Πάσχα στη Θεσσαλονίκη, ύστερα από καταγγελία 26χρονης ότι τρεις άνδρες διέρρηξαν το σπίτι της στην περιοχή της Τούμπας, διέμεναν παράνομα σε αυτό και αφαίρεσαν έπιπλα και αντικείμενα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης (ΓΑΔΘ), «συνελήφθησαν απογευματινές ώρες χθες (13-04-2026) από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., δύο ημεδαποί 22 και 49 χρονών, καθώς από κοινού με 32χρονο συνεργό τους, το χρονικό διάστημα 12/13-04-2026 διέρρηξαν και διέμεναν παράνομα σε μονοκατοικία στην περιοχή της Τούμπας ιδιοκτησίας 26χρονης ημεδαπής, όπου προκάλεσαν φθορές και αφαίρεσαν από εντός διάφορα έπιπλα και αντικείμενα».

Η ίδια ανακοίνωση αναφέρει ότι η ιδιοκτήτρια κάλεσε την αστυνομία και πριν την άφιξη των αστυνομικών, ο 32χρονος τράπηκε σε φυγή με Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο οδηγώντας επικίνδυνα, ενώ αποπειράθηκε να προκαλέσει σωματική βλάβη στον σύζυγο της ιδιοκτήτριας.