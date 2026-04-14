Με το γνώριμο καυστικό του χιούμορ, ο Αρκάς επιστρέφει με ένα σκίτσο που αποτυπώνει απόλυτα τη διάθεση των περισσότερων μετά το τέλος των διακοπών.

Στο νέο του σκίτσο, η «Τρίτη» εμφανίζεται εμφανώς ταλαιπωρημένη, κρατώντας τον καφέ της και δηλώνοντας με απόγνωση: «Σαν Δευτέρα αισθάνομαι!». Ένα σχόλιο που δύσκολα δεν ταυτίζεται με την πραγματικότητα χιλιάδων εργαζομένων που προσπαθούν να επανέλθουν στην καθημερινότητα.

Ο σκιτσογράφος αξιοποιεί για ακόμη μία φορά την αγαπημένη του θεματική, δίνοντας ανθρώπινα χαρακτηριστικά στις ημέρες της εβδομάδας και σατιρίζοντας την ψυχολογία της επιστροφής στη ρουτίνα. Άλλωστε, η Τρίτη –ειδικά μετά από αργίες ή διακοπές– συχνά βιώνεται σαν μια «δεύτερη Δευτέρα», με την κούραση και την έλλειψη διάθεσης να κυριαρχούν.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Αρκάς «παίζει» με τη συγκεκριμένη ιδέα, καθώς σε αρκετά σκίτσα του έχει αναδείξει τη δύσκολη σχέση των ανθρώπων με την αρχή της εβδομάδας και την επιστροφή στις υποχρεώσεις.

Με απλό σχέδιο αλλά εύστοχη ατάκα, το σκίτσο καταφέρνει να γίνει άμεσα viral, θυμίζοντας πως τελικά… δεν χρειάζονται πολλά για να περιγράψεις μια κοινή καθημερινή αλήθεια.