Με μια ακόμη αιχμηρή «καλημέρα», ο Αρκάς επιστρέφει στη δημόσια συζήτηση, αυτή τη φορά με ένα σκίτσο που κινείται ανάμεσα στον υπαρξιακό στοχασμό και την κοινωνική κριτική.

Στο νέο του έργο, ο γνωστός δημιουργός χρησιμοποιεί τη «σκοτεινή πλευρά της σελήνης» ως αφορμή για ένα σχόλιο που ξεφεύγει από την επιστημονική είδηση και καταλήγει στον άνθρωπο. Το κείμενο του σκίτσου αντιπαραβάλλει την πρώτη φωτογράφηση της αθέατης πλευράς της Σελήνης με τη «σκοτεινή πλευρά» του ίδιου του ανθρώπου, η οποία –όπως υπαινίσσεται– προβάλλεται καθημερινά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Με το γνώριμο λιτό και σχεδόν αφαιρετικό ύφος του, ο Αρκάς καταφέρνει για ακόμη μία φορά να συμπυκνώσει σε λίγες λέξεις ένα πολυεπίπεδο μήνυμα. Δεν είναι η πρώτη φορά που επιλέγει τη φόρμα της «Καλημέρας» για να περάσει ένα αιχμηρό σχόλιο· τα σκίτσα του συχνά λειτουργούν ως καθρέφτης της κοινωνίας, θίγοντας ζητήματα συμπεριφοράς, υποκρισίας και καθημερινών αντιφάσεων.

Το νόημα πίσω από το σκίτσο

Η βασική ιδέα του σκίτσου στηρίζεται σε μια ειρωνική αντιστροφή: ενώ η επιστήμη καταφέρνει να αποκαλύψει όσα ήταν μέχρι πρότινος αόρατα –όπως η σκοτεινή πλευρά της Σελήνης– ο άνθρωπος όχι μόνο δεν κρύβει τη δική του «σκοτεινή πλευρά», αλλά την εκθέτει καθημερινά.

Το σχόλιο του Αρκά φαίνεται να στοχεύει ευθέως στην κουλτούρα των social media, όπου η υπερπροβολή, η επιφανειακότητα ή ακόμη και οι πιο αρνητικές πτυχές της ανθρώπινης συμπεριφοράς γίνονται δημόσιο θέαμα.