Με το γνώριμο αιχμηρό του ύφος, ο Αρκάς επιστρέφει με ένα νέο σκίτσο που σχολιάζει με καυστικότητα την πολιτική πραγματικότητα και τη στάση των πολιτών απέναντι σε αυτήν.

Στο σκίτσο, ένας χαρακτηριστικός ηλικιωμένος ήρωας, με ειρωνικό ύφος, απευθύνεται στο κοινό λέγοντας: «Σας υπόσχονται ότι θα καταργήσουν το ρουσφέτι και τους ψηφίζετε… γιατί είστε σίγουροι ότι δεν θα το κάνουν!».

Το μήνυμα είναι σαφές και πολυεπίπεδο. Ο σκιτσογράφος δεν περιορίζεται στην κριτική προς το πολιτικό σύστημα, αλλά στρέφει τα «βέλη» του και προς τους ίδιους τους πολίτες, υπονοώντας μια σχέση συνενοχής ή τουλάχιστον ανοχής απέναντι σε παγιωμένες πρακτικές.

Το ρουσφέτι, ως διαχρονικό φαινόμενο της ελληνικής πολιτικής ζωής, βρίσκεται στο επίκεντρο του σχολίου, με τον Αρκά να αναδεικνύει την αντίφαση: οι πολίτες δείχνουν να επιθυμούν την κατάργησή του, αλλά ταυτόχρονα δεν πιστεύουν πραγματικά ότι αυτό θα συμβεί — ή ίσως δεν το θέλουν.

Με λιτές γραμμές και χιούμορ που «τσιμπάει», το σκίτσο καταφέρνει για ακόμη μια φορά να προκαλέσει προβληματισμό, αποτυπώνοντας μια αλήθεια που συχνά αποφεύγεται στον δημόσιο διάλογο.

Ο Αρκάς συνεχίζει έτσι τη μακρά παράδοση των παρεμβατικών του σκίτσων, που δεν διστάζουν να αγγίξουν ευαίσθητα κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα, προκαλώντας αντιδράσεις αλλά και συζητήσεις.