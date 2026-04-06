Με ένα χαρακτηριστικό σκίτσο που ισορροπεί ανάμεσα στην απλότητα και την αιχμηρή παρατήρηση, ο Αρκάς σχολιάζει τη Μεγάλη Δευτέρα και την επιστροφή στην καθημερινότητα.

Στο σκίτσο, με φόντο ένα έντονο πορτοκαλί χρώμα, δεσπόζει η λέξη «Καλημέρα», ενώ δύο γνώριμες φιγούρες αποτυπώνουν με χιούμορ την ψυχολογία της ημέρας: η «Κυριακή», καθισμένη χαλαρά σε μια πολυθρόνα, και η «Δευτέρα», όρθια και εμφανώς… μεγαλύτερη.

Ο σκιτσογράφος χρησιμοποιεί για ακόμη μία φορά το λιτό αλλά ιδιαίτερα εκφραστικό του ύφος, δίνοντας έμφαση στη μετάβαση από τη χαλάρωση της Κυριακής στη Μεγάλη Εβδομάδα ή Εβδομάδα των Παθών.

Το σκίτσο εντάσσεται στη γνωστή «καλημέρα» σειρά του Αρκά, όπου με μικρές, καθημερινές ατάκες και εικόνες σχολιάζει με χιούμορ την επικαιρότητα και την ανθρώπινη ψυχολογία, κερδίζοντας διαχρονικά το κοινό.

Άλλωστε, ο Αρκάς συχνά επιλέγει να σατιρίζει απλές στιγμές της καθημερινότητας με τρόπο που γίνεται εύκολα viral, συνεχίζοντας μια παράδοση που τον έχει καθιερώσει ως έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους Έλληνες δημιουργούς.