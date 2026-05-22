Αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Κορυδαλλού από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, στο πλαίσιο ερευνών για τον εντοπισμό παράνομων αντικειμένων εντός των φυλακών.

Στην επιχείρηση έλαβαν μέρος αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών, με τη συνδρομή της Ε.Κ.Α.Μ., ενώ οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν παρουσία δικαστικού λειτουργού.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε ελέγχους σε επτά κελιά και σε δεκαοκτώ κρατούμενους, αναζητώντας αντικείμενα που απαγορεύεται να βρίσκονται εντός σωφρονιστικών εγκαταστάσεων.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν τρεις συσκευές κινητών τηλεφώνων. Σε βάρος τριών εγκλείστων σχηματίστηκαν δικογραφίες για παραβίαση της νομοθεσίας περί προμήθειας κρατουμένου με κινητό τηλέφωνο.

Οι δικογραφίες θα υποβληθούν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή για τα περαιτέρω.