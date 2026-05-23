Ώρα αποκαλυπτηρίων για το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα.

Ο πρώην πρωθυπουργός θα ανακοινώσει επίσημα την ίδρυσή του την Τρίτη (26/5) στις 20:00 στο Θησείο και σε ανάρτησή του στα social media το Σάββατο έγραψε «στο ραντεβού με την ιστορία, ας είμαστε όλοι εκεί».

Σε άλλη ανάρτηση την Παρασκευή, ο κ. Τσίπρας έκανε γνωστό ότι το όνομα του νέου φορέα «έχει κλειδώσει».

Πηγές από την Αμαλίας αναφέρουν ότι «θεμέλιο του νέου κόμματος είναι οι εθελοντές» και πως «πόρτα-πόρτα, είναι το κλειδί της επικοινωνίας του». Η συμμετοχή των πολιτών θεωρείται κεντρική στη νέα αυτή πολιτική προσπάθεια.

Οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι «οι εθελοντές δίνουν ζωή στην καθημερινότητα της Αμαλίας και αποτελεσματικότητα στη δράση του νέου φορέα». Επισημαίνουν ακόμη πως η συμβολή τους εκτείνεται πέρα από τα οργανωτικά ζητήματα, αγγίζοντας τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τις κοινωνικές παρεμβάσεις και κάθε πτυχή της λειτουργίας του κόμματος. «Οι εθελοντές έχουν αποτελέσει μέχρι σήμερα τη δύναμη πυρός για όλες τις πρωτοβουλίες του Αλέξη Τσίπρα και τη διαδρομή του μέχρι το Θησείο», υπογραμμίζουν χαρακτηριστικά.

Μετά την ανακοίνωση της ίδρυσης, ο σχεδιασμός προβλέπει «περιοδείες παντού», με στόχο την απευθείας επαφή με τους πολίτες και την παρουσία σε κάθε περιοχή της χώρας.

Οδικός χάρτης δράσεων μετά την ίδρυση

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Αμαλίας, «με την επίσημη ανακοίνωση του κόμματος την Τρίτη στο Θησείο ξεκινά η αντίστροφη μέτρηση για μια σειρά δημόσιες παρεμβάσεις, περιοδείες, εκδηλώσεις και δράσεις που θα κλιμακωθούν το επόμενο χρονικό διάστημα».

Όπως αναφέρεται, ο οδικός χάρτης αυτής της εκστρατείας δεν θα περιοριστεί μόνο στη δραστηριότητα του Αλέξη Τσίπρα. Νέα στελέχη με αναφορά στην κοινωνία, άνθρωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, εργαζόμενοι, αλλά και εκπρόσωποι του πνεύματος, της Τέχνης, της αγροτιάς και των επαγγελμάτων θα έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο.

Το βασικό εργαλείο επικοινωνίας περιγράφεται ως «μια σύγχρονη εκδοχή του πόρτα-πόρτα», με διάλογο «όχι από καθέδρας, αλλά εκεί που η καθημερινότητα συναντιέται με τα προβλήματα των πολιτών». Από τους χώρους εργασίας και το μετρό, έως τις λαϊκές αγορές και τις καφετέριες, η πρωτοβουλία στοχεύει σε έναν ουσιαστικό διάλογο για τα μεγάλα ζητήματα της χώρας.

Παράλληλα με την κριτική προς την κυβέρνηση και τα πεπραγμένα της, θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν οι θέσεις του νέου φορέα για όλα τα κρίσιμα θέματα. Οι προτάσεις αυτές, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, έχουν ήδη επεξεργαστεί ή βρίσκονται υπό επεξεργασία από την επιστημονική ομάδα του ΙΝΑΤ και από ομάδες εργασίας ειδικών επιστημόνων και ενεργών πολιτών που συνδράμουν εθελοντικά με τις γνώσεις και την εμπειρία τους.