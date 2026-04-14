Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό των δύο- σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ- δραστών της αιματηρής απόπειρας ληστείας που άφησε βαριά τραυματισμένο με μαχαιριές 50χρονο υπάλληλο περιπτέρου στα Εξάρχεια.

Ο 50χρονος μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένος στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» όπου εισήχθη κατευθείαν στο χειρουργείο εξαιτίας της ακατάσχετης αιμορραγίας που αντιμετώπιζε.

Η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται σταθερή και δεν διατρέχει κίνδυνο για την ζωή του, σύμφωνα με την δημόσια τηλεόραση.

Το χρονικό

Λίγο πριν από τις 19:00 το απόγευμα της Δευτέρας του Πάσχα, στην συμβολή της Λεωφόρου Αλεξάνδρας με την οδό Ιπποκράτους, έγινε στόχος το περίπτερο που εργαζόταν ο 50χρονος άντρας.

Ο υπάλληλος, με καταγωγή από το Μπαγκλαντές, προσπάθησε να σταματήσει κλοπή αντικειμένων βγαίνοντας έξω από το περίπτερο, με αποτέλεσμα να δεχτεί μαχαιριές στην αρτηρία του ποδιού, από δράστη που τράπηκε σε φυγή.

Οι αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης που έφτασαν πρώτοι στο σημείο προχώρησαν στην περίδεση του τραύματος με τουρνικέ εξαιτίας της ακατάσχετης αιμορραγίας του θύματος, μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον παρέλαβε και τον μετέφερε εσπευσμένα στο νοσοκομείο.