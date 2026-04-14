Στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» συνεχίζει να νοσηλεύεται ο 14χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά από έκρηξη κροτίδας στο Μενίδι, το απόγευμα της Κυριακής του Πάσχα (12 Απριλίου). Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, οι γιατροί κατάφεραν να σταθεροποιήσουν την κατάσταση του παιδιού και να αποκλείσουν το ενδεχόμενο ακρωτηριασμού.

Το περιστατικό σημειώθηκε έξω από τον ναό του Αγίου Βλασίου, στο κέντρο του Μενιδίου. Όπως ανέφερε η μητέρα του ανηλίκου, το παιδί δεν είχε προμηθευτεί το ίδιο την κροτίδα, αλλά τη βρήκε πεσμένη στο έδαφος την ώρα που έπαιζε με φίλους του. «Η κροτίδα είχε βουλώσει, η τάπα ήταν ανοιχτή. Το παιδί προσπάθησε να την κρατήσει και εκείνη την ώρα εξερράγη στα χέρια του», δήλωσε η μητέρα του 14χρονου.

Από την έκρηξη προκλήθηκε συντριπτικό κάταγμα στον δεξιό αντίχειρα του ανηλίκου, ο οποίος μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο για χειρουργική επέμβαση. Παρά τη σοβαρότητα του τραύματος, οι γιατροί εκτιμούν ότι τα δάχτυλά του θα παραμείνουν λειτουργικά, αν και θα χρειαστεί περίοδος εξειδικευμένων θεραπειών για πλήρη αποκατάσταση.

Για το περιστατικό διενεργείται έρευνα από το Αστυνομικό Τμήμα Αχαρνών, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος και να εξακριβωθεί πώς βρέθηκε στην κατοχή του ανήλικου η επικίνδυνη κροτίδα.