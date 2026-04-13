Σοβαρός τραυματισμός σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής του Πάσχα στο Μενίδι, όταν ένας 12χρονος υπέστη βαριές κακώσεις στα δάχτυλα του χεριού του ύστερα από έκρηξη κροτίδας έξω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βλασίου.

Το παιδί μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Παίδων για νοσηλεία. Το ατύχημα συνέβη λίγο μετά τις 7:00 το απόγευμα, όταν ο ανήλικος άναψε κροτίδα, η οποία εξερράγη στα χέρια του. Η έκρηξη προκάλεσε σοβαρό τραυματισμό στα δάχτυλα, με αποτέλεσμα να χρειαστεί άμεση ιατρική φροντίδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 12χρονος υπέστη μερική αποκόλληση σε ένα από τα δάχτυλά του και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», όπου αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Για το περιστατικό διενεργείται έρευνα από το Αστυνομικό Τμήμα Αχαρνών, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος και να εξακριβωθεί πώς βρέθηκε στην κατοχή του ανήλικου η επικίνδυνη κροτίδα.