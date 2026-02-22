Στο Μποδοσάκειο Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση ο 17χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά το απόγευμα του Σαββάτου από έκρηξη κροτίδας, με κίνδυνο σε αρχικό στάδιο για ακρωτηριασμό δύο έως τριών δαχτύλων.

Έκτακτο χειρουργείο

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ και ο Διοικητής του Νοσοκομείου, Γιάννης Κετικίδης, η ομάδα της Ορθοπεδικής Κλινικής, υπό την καθοδήγηση του διευθυντή κ. Κύρου, προχωρά άμεσα σε χειρουργική επέμβαση. Ο 17χρονος υπέστη σοβαρά τραύματα στο χέρι, συγκεκριμένα στον αντίχειρα, τον δείκτη και το μέσο δάχτυλο. Στο χειρουργείο θα πραγματοποιηθεί οστεοσύνθεση των τραυματισμένων δαχτύλων. Οι γιατροί εκτιμούν ότι τα δάχτυλα μπορούν να διασωθούν, αποφεύγοντας τον ακρωτηριασμό.

Το χρονικό του ατυχήματος

Το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 17:30 στο πάρκο εκτάκτων αναγκών της Πτολεμαΐδας, όταν ο 17χρονος, μαζί με την παρέα του, επιχείρησε να ενεργοποιήσει κροτίδα που φέρεται να είχε προμηθευτεί μέσω διαδικτύου. Υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, η κροτίδα εξερράγη στα χέρια του, προκαλώντας σοβαρό τραυματισμό. Άμεσα ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε στο νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες του ατυχήματος, ενώ το περιστατικό υπενθυμίζει τους σοβαρούς κινδύνους της χρήσης κροτίδων, ιδιαίτερα από ανηλίκους.