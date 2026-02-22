Σοβαρός τραυματισμός 17χρονου από κροτίδα σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (21/2) στην Πτολεμαΐδα, με τον ανήλικο να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, αντιμετωπίζοντας τον κίνδυνο ακρωτηριασμού δύο έως τριών δαχτύλων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 17:30 στο πάρκο εκτάκτων αναγκών της πόλης. Ο 17χρονος φέρεται να κρατούσε φωτοβολίδα, την οποία επιχείρησε να ενεργοποιήσει, όταν – υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες – η κροτίδα εξερράγη ξαφνικά στα χέρια του, προκαλώντας σοβαρά τραύματα και αιμορραγία.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ), που μετέφερε τον τραυματία στο Μποδοσάκειο Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας. Οι γιατροί των Επειγόντων προχώρησαν σε άμεση εισαγωγή, καταβάλλοντας προσπάθειες για τον έλεγχο της αιμορραγίας και τη διάσωση των τραυματισμένων δαχτύλων.

Η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται σοβαρή, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο διακομιδής του σε εξειδικευμένο νοσοκομειακό κέντρο, εφόσον κριθεί αναγκαίο για περαιτέρω αντιμετώπιση.

Την ίδια ώρα, οι αρμόδιες αρχές ερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος και το είδος της κροτίδας που χρησιμοποιήθηκε. Το περιστατικό αναδεικνύει εκ νέου τους σοβαρούς κινδύνους που συνδέονται με τη χρήση κροτίδων και αυτοσχέδιων εκρηκτικών, ιδίως από ανηλίκους.

Με αφορμή το συμβάν, οι αρχές απευθύνουν έκκληση προς γονείς και νέους να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή, επισημαίνοντας ότι η χρήση κροτίδων μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρούς τραυματισμούς ή και μόνιμες αναπηρίες.